به گزارش ایلنا، سیدسجاد رضوی در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی هموفیلی (۲۸ فروردین مصادف با ۱۷ آوریل) بر اهمیت حیاتی تشخیص زودهنگام و تداوم خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران هموفیلی، علی‌رغم وجود چالش‌ها، تأکید کرد.

او شعار امسال فدراسیون جهانی هموفیلی، «تشخیص؛ نخستین گام به سوی مراقبت» را یادآور شد و این شعار را نشان‌دهنده نقش بنیادین تشخیص در درمان مؤثر این بیماری ارثی دانست.

وی توضیح داد: فرایند تشخیص تنها به انجام آزمایش‌های تخصصی محدود نمی‌شود، بلکه شامل آگاهی خانواده‌ها از نشانه‌های خونریزی در کودکان، ارزیابی بالینی پزشک و در نهایت بررسی‌های آزمایشگاهی و ژنتیکی است. در این میان، اقدام به‌موقع خانواده‌ها و خود بیماران نقشی تعیین‌کننده در شناسایی زودهنگام و پیشگیری از عوارض ایفا می‌کند.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به شرایط کنونی و محدودیت‌های ناشی از جنگ، اطمینان داد که روند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران هموفیلی در کشور با کیفیت گذشته و با پایداری ادامه یافته است و تیم سلامت کشور تلاش کرده است خدمات مورد نیاز این عزیزان را بدون وقفه ارائه دهد.

رضوی، روز جهانی هموفیلی را نمادی از همبستگی میان بیماران، خانواده‌ها، متخصصان و نظام‌های سلامت در سراسر جهان دانست و بر ضرورت دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات تشخیصی و درمانی برای تمامی بیماران تأکید کرد.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی، از تلاش‌های ارزشمند تمامی دست‌اندرکاران این حوزه، به‌ویژه کادر سلامت که با تعهد و دلسوزی در مسیر خدمت‌رسانی به بیماران فعالیت می‌کنند، صمیمانه قدردانی کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین برای بیماران مبتلا به هموفیلی و خانواده‌هایشان آرزوی سلامتی، آرامش و امید کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم برنامه‌ریزی‌ها، تقویت آگاهی عمومی و بهره‌گیری از روش‌های نوین، گام‌های مؤثری در جهت ارتقای کیفیت زندگی این عزیزان برداشته شود.

