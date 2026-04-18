معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد:
تداوم خدمات تشخیصی و درمانی بیماران هموفیلی با وجود چالشهای ناشی از جنگ
معاون درمان وزارت بهداشت از تداوم خدمات تشخیصی و درمانی بیماران هموفیلی با وجود چالشهای ناشی از جنگ خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیدسجاد رضوی در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی هموفیلی (۲۸ فروردین مصادف با ۱۷ آوریل) بر اهمیت حیاتی تشخیص زودهنگام و تداوم خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران هموفیلی، علیرغم وجود چالشها، تأکید کرد.
او شعار امسال فدراسیون جهانی هموفیلی، «تشخیص؛ نخستین گام به سوی مراقبت» را یادآور شد و این شعار را نشاندهنده نقش بنیادین تشخیص در درمان مؤثر این بیماری ارثی دانست.
وی توضیح داد: فرایند تشخیص تنها به انجام آزمایشهای تخصصی محدود نمیشود، بلکه شامل آگاهی خانوادهها از نشانههای خونریزی در کودکان، ارزیابی بالینی پزشک و در نهایت بررسیهای آزمایشگاهی و ژنتیکی است. در این میان، اقدام بهموقع خانوادهها و خود بیماران نقشی تعیینکننده در شناسایی زودهنگام و پیشگیری از عوارض ایفا میکند.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به شرایط کنونی و محدودیتهای ناشی از جنگ، اطمینان داد که روند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران هموفیلی در کشور با کیفیت گذشته و با پایداری ادامه یافته است و تیم سلامت کشور تلاش کرده است خدمات مورد نیاز این عزیزان را بدون وقفه ارائه دهد.
رضوی، روز جهانی هموفیلی را نمادی از همبستگی میان بیماران، خانوادهها، متخصصان و نظامهای سلامت در سراسر جهان دانست و بر ضرورت دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات تشخیصی و درمانی برای تمامی بیماران تأکید کرد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی، از تلاشهای ارزشمند تمامی دستاندرکاران این حوزه، بهویژه کادر سلامت که با تعهد و دلسوزی در مسیر خدمترسانی به بیماران فعالیت میکنند، صمیمانه قدردانی کرد.
معاون درمان وزارت بهداشت همچنین برای بیماران مبتلا به هموفیلی و خانوادههایشان آرزوی سلامتی، آرامش و امید کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم برنامهریزیها، تقویت آگاهی عمومی و بهرهگیری از روشهای نوین، گامهای مؤثری در جهت ارتقای کیفیت زندگی این عزیزان برداشته شود.