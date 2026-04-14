تأیید سوابق تحصیلی دوازدهمی‌ها برای کنکور آغاز شد

تأیید سوابق تحصیلی دوازدهمی‌ها برای کنکور آغاز شد
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد که تمام دانش‌آموزان پایه دوازدهم متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال آینده باید سوابق تحصیلی خود را مشاهده، کنترل و تأیید کنند.

به گزارش ایلنا    به به نقل از آموزش و پرورش، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای تأکید کرد که دانش‌آموزان پایه دوازدهمی که قصد شرکت در آزمون سراسری سال آینده را دارند، لازم است در مهلت مقرر با ورود به سامانه my.medu.ir نسبت به مشاهده و کنترل سوابق تحصیلی خود اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، تأیید نهایی سوابق تحصیلی از سوی دانش‌آموزان، شرط اصلی برای ارسال اطلاعات معتبر به سازمان سنجش آموزش کشور و اعمال آن در فرآیند برگزاری کنکور خواهد بود.

این مرکز از دانش‌آموزان خواست هرگونه مغایرت احتمالی در اطلاعات تحصیلی خود را سریعاً از طریق مدرسه محل تحصیل پیگیری کنند تا فرایند تأیید سوابق بدون مشکل انجام شود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

