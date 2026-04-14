به گزارش ایلنا به به نقل از آموزش و پرورش، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای تأکید کرد که دانش‌آموزان پایه دوازدهمی که قصد شرکت در آزمون سراسری سال آینده را دارند، لازم است در مهلت مقرر با ورود به سامانه my.medu.ir نسبت به مشاهده و کنترل سوابق تحصیلی خود اقدام کنند.