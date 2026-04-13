آغاز سنجش و غربالگری نوآموزان در سراسر کشور
مراکز جامع سنجش و ارزیابی نوآموزان از ۲۲ فروردینماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده و هماکنون فرآیند نوبتدهی و غربالگری بدو ورود در ۸۶۰ مرکز فعال این حوزه بهصورت منسجم در حال اجرا است.
به گزارش ایلنا، با آغاز رسمی فعالیت مراکز جامع سنجش از تاریخ ۲۲ فروردین ماه، تمامی نوآموزان دارای نوبت میتوانند مطابق زمان تعیینشده و با مراجعه به مراکز سراسر نسبت به تکمیل مراحل پذیرش، ارائه مدارک و انجام آزمونهای غربالگری اقدام کنند.
بر اساس برنامهریزی مصوب، فرآیند نوبتگیری سنجش بدو ورود به دبستان برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ ویژه نوآموزان متولد بازه زمانی اول مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ انجام میپذیرد. نتیجه این ارزیابی از مدارک ضروری ثبتنام پایه اول دبستان محسوب شده و رعایت زمانبندی اعلامشده برای حضور در جلسه سنجش توسط اولیای محترم الزامی است.
همچنین والدین نوآموزانی که تاکنون نوبتگیری انجام ندادهاند، میتوانند از طریق سامانه، سیرت به نشانیhttps://sirat2.medu.ir/ مراجعه و با انتخاب نقش، والدین، نسبت به دریافت نوبت و تعیین نزدیکترین مرکز جامع سنجش اقدام کنند. حضور در مرکز منتخب، صرفاً با ارائه مدارک موردنیاز امکانپذیر است.
مدارک موردنیاز:
شناسنامه والدین و نوآموز
کارت واکسن
یک قطعه عکس ۳×۴ نوآموز
پرینت برگه نوبتگیری از سامانه سیرت