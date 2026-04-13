آغاز مرحله اجرایی طرح مراکز رشد نوین در ۲۰ دانشگاهِ منتخب کشور

وی در ادامه با اشاره به اجرای مرحله آغازین این طرح در سال گذشته و ساختارسازی اولیه و تربیت مدیران مراکز رشد نوین در چارچوب طرح توان‌افزایی رستا، گفت: مرحله اجرایی و عملیاتی این طرح از ابتدای امسال شروع شد و ایجاد شبکه‌های منتورینگ، کوچینگ، کارگزاران و کمک به سهولت تامین مالی و جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها و ایده‌های نوین و سایر خدمات بالقوه مراکز رشد نوین از دیگر اهداف این طرح بود.

وی تصریح کرد: مراکز رشد نوین با رویکردی هوشمند و شبکه‌ای مبتنی بر نوآوریِ باز طراحی شده‌اند تا بستری موثر برای تعامل و هم‌افزایی میان تمامی اجزای زیست‌بوم فناوری فراهم کنند.

شهیکی افزود: در کنار این تحول ساختاری، نقش و جایگاه محوری دفاتر TTO (دفاتر انتقال فناوری Technology transfer office) به عنوان پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت، وظیفه مهمی در شناسایی ارزیابی، حفاظت و انتقال دستاوردهای علمی و فناورانه به بازار و صنعت به عهده دارند.

معاون فناوری وزیر علوم، ایجاد انسجام میان مراکز رشد، دفاتر TTO، شتابدهنده‌ها و سایر بازیگران عرصه فناوری و نوآوری کشور و حرکت به سوی تحقق یک زیست‌بوم ملی پویا، هوشمند و پایدار در حوزه فناوری و نوآوری باز را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و عنوان کرد: این طرح می‌تواند بر ارتقای اثربخشی و توسعه ساختارهای فناوری کشور موثر باشد.