آغاز مرحله اجرایی طرح مراکز رشد نوین در ۲۰ دانشگاهِ منتخب کشور
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از آغاز رسمی اجرای طرح مراکز رشد نوین در ۲۰ دانشگاه منتخب از سراسر کشور در فروردین ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدنبی شهیکی هدف اصلی این طرح را بازآفرینیِ نهادی در ساختار مراکز رشد و حرکت از نسلهای پیشین مراکز رشد به سمتِ مراکز رشد نسل ۴ عنوان کرد و افزود: با توجه به گذشت بیش از دو دهه از ایجاد مراکز رشد در کشور و تجارب ارزشمند و موفق آن در زیستبوم نوآوری، معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم برای ارتقای خدمات و فعالیت مراکز رشد و ضریب اثربخشی این نهادها، این طرح نوین را پایهگذاری کرده و امروز اجرایی کرد.
وی در ادامه با اشاره به اجرای مرحله آغازین این طرح در سال گذشته و ساختارسازی اولیه و تربیت مدیران مراکز رشد نوین در چارچوب طرح توانافزایی رستا، گفت: مرحله اجرایی و عملیاتی این طرح از ابتدای امسال شروع شد و ایجاد شبکههای منتورینگ، کوچینگ، کارگزاران و کمک به سهولت تامین مالی و جذب سرمایه برای استارتاپها و ایدههای نوین و سایر خدمات بالقوه مراکز رشد نوین از دیگر اهداف این طرح بود.
وی تصریح کرد: مراکز رشد نوین با رویکردی هوشمند و شبکهای مبتنی بر نوآوریِ باز طراحی شدهاند تا بستری موثر برای تعامل و همافزایی میان تمامی اجزای زیستبوم فناوری فراهم کنند.
شهیکی افزود: در کنار این تحول ساختاری، نقش و جایگاه محوری دفاتر TTO (دفاتر انتقال فناوری Technology transfer office) به عنوان پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت، وظیفه مهمی در شناسایی ارزیابی، حفاظت و انتقال دستاوردهای علمی و فناورانه به بازار و صنعت به عهده دارند.
معاون فناوری وزیر علوم، ایجاد انسجام میان مراکز رشد، دفاتر TTO، شتابدهندهها و سایر بازیگران عرصه فناوری و نوآوری کشور و حرکت به سوی تحقق یک زیستبوم ملی پویا، هوشمند و پایدار در حوزه فناوری و نوآوری باز را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و عنوان کرد: این طرح میتواند بر ارتقای اثربخشی و توسعه ساختارهای فناوری کشور موثر باشد.