سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد:
بهرهبرداری از ۹۴۲ مدرسه آسیبدیده در جنگ تا مهر
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حدود ۹۴۲ مدرسه آسیب دیدهاند و همه آنها قبل از مهر آماده بهرهبرداری خواهند شد، گفت: برای تخریبشده، تا زمان تکمیل ساخت، مدرسه جایگزین پیشبینی شده است.
به گزارش ایلنا، علی فرهادی با بیان اینکه حدود ۹۴۲ مدرسه آسیب دیدهاند، گفت: به فضل الهی، همه این مدارس را پیش از آغاز سال تحصیلی آماده بهرهبرداری خواهیم کرد. برای ۱۰۰ مدرسهای که تخریب کامل داشتهاند، مدارس جایگزین در نظر خواهیم گرفت؛ چون ممکن است تا مهرماه ساختمان اصلی آماده نشود، اما قطعا مدرسه جایگزین برای دانشآموزان فراهم خواهد بود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: نکته جالب این است که از مرجعیت شیعه عراق، حضرت آیتالله سیستانی گرفته تا هنرمندان، ورزشکاران، آستان قدس رضوی و خیرین عزیز، همگی برای کمک، بهویژه برای مدرسه شجره طیبه میناب، اعلام آمادگی کردهاند.
فرهادی با بیان اینکه ساختمان اصلی مدرسه شجره طیبه میناب را بازسازی نخواهیم کرد، گفت: آن ساختمان را بهعنوان سند جنایت دشمن حفظ میکنیم و فعلا در مجامع بینالمللی با آن کار داریم. در کنار آن، مدرسهای جدید به یاد شهدای شجره طیبه ساخته خواهد شد.