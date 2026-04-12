معاون وزیر آموزش و پرورش:
پیشرفت ایران عامل هراس دشمن است
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در تحلیل روند استمرار انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مدارس خط مقدم استمرار انقلاب اسلامی است، گفت: کلید واژههای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی همچنان به عنوان محوریترین شعارهای نهضت، نیازمند صیانت از طریق فرهنگ ایثار و شهادتطلبی هستند.
به گزارش ایلنا، احمد محمودزاده در نشست خبری در دبستان امام علی (ع)، گفت: بررسیهای اخیر نشان میدهد که جبهه معاند با درک دقیق از شتاب علمی نظام مقدس جمهوری اسلامی، نوک پیکان حملات خود را به سمت نهادهای علمی، آموزشی و پژوهشی نشانه رفته است.
وی با اشاره به اینکه دشمنان تلاش دارند که دوشادوش پیشرفتهای خیرهکننده در حوزههای نوظهور علم و فناوری با ایجاد فضای رعب و حتی هجمه به مجموعههای دانشگاهی و دانشآموزی، از ورود فرزندان ایران به میدانهای ناشناخته علمی جلوگیری کنند خاطرنشان کرد: دستیابی به این عرصهها، از شاخصهای اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود چراکه عامل اصلی هراس و واهمه دشمنان از اقتدار ملی ایران محسوب میشود.
وی تصریح کرد: دشمن در لایهای پیچیده نیز با طراحی دوگانگیهای کاذب و ترویج نافرمانیهای مدنی، به دنبال ایجاد گسست میان نسل نوجوان و آرمانهای انقلاب است.
محمودزاده گفت: استفاده از زیرساختهای ارتباطی برای شبکهسازی، تولید هیجانات کاذب و تبدیل آن به خشونت، بخشی از پازل دشمن برای مقابله با تأکیدات مستمر مقام معظم رهبری در خصوص ورود به نهضت نرمافزاری و فناوری است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید داشتند که علم مایه اقتدار گفت: امروز آموزش و پرورش به عنوان زیربنای این حرکت، نقشی حیاتی در پیوند دادن هویت ملی با پیشرفتهای روز جهان ایفا میکند تا مانع از تحقق اهداف دشمن در مسیر پیشرفت کشور شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری پویش ملی عشق به رهبر شهیدم گفت: این پویش در ایام نوروز، حدفاصل سالروز شهادت رهبر شهید تا چهلم ایشان برگزار شد.
وی ادامه داد: در این پویش دانش آموزان بیش از ۴۵ هزار و ۶۴۸ اثر به دبیرخانه این پویش در استان آذربایجان شرقی، (دبیرخانه) ارسال کردند که این نیز نشاندهنده پیوند عمیق نوجوانان با مقام ولایت و مسیر مقاومت است.
محمودزاده تصریح کرد: این پویش ملی در ۱۵ رشته متنوع از جمله پادکست، دلنوشته، گزارشهای تصویری و هنرهای تجسمی برگزار شد که آثار ارسالی حول سه محور اصلی شامل دلنوشتهای برای رهبر شهید، بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری و روایات حضور در بزرگداشت و یادبود شهدا بود.
معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان شرقی به ترتیب بیشترین میزان مشارکت و ارسال آثار را به خود اختصاص دادهاند.
وی در خصوص نحوه تقدیر از برگزیدگان افزود: فرآیند داوری آثار در استان آذربایجان شرقی در حال انجام است و طبق برنامهریزیها، از ۱۵۰ اثر برتر دانشآموزی تجلیل خواهد شد. این مراسم به صورت ترکیبی (حضوری و وبیناری) برگزار میشود تا ضمن رعایت عدالت ارتباطی، فرصت تقدیر از تمامی دانشآموزان هنرمند در سراسر کشور فراهم شود.