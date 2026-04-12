شهادت ۲۲۱ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال در جنگ تحمیلی سوم

به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر با اشاره به آمار مصدومان جنگ تحمیلی سوم گفت: در مجموع ۲۱۱۵ نفر از مصدومان زیر ۱۸ سال هستند که از این تعداد، ۱۲۴ نفر کمتر از پنج سال و ۷۰ نفر کمتر از ۲ سال سن دارند.

وی افزود: در میان مصدومان، ۴۹۹۳ نفر از زنان حضور دارند که هیچ نقشی در فعالیت‌های نظامی نداشته و در جریان حملات آسیب دیده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به پراکندگی جغرافیایی حوادث اظهار کرد: بیشترین موارد مصدومیت در شهرهای تهران، خوزستان، لرستان، اصفهان، کرمانشاه و ایلام ثبت شده است.

میعادفر در ادامه به آمار شهدا اشاره کرد و گفت: تعداد شهدای زیر ۱۸ سال به ۲۲۱ نفر رسیده و در این میان، شمار شهدای کمتر از پنج سال نیز ۱۸ نفر گزارش شده است، همچنین تعداد شهدای زن به ۲۵۸ نفر افزایش یافته است.

وی افزود: در منطقه میناب نیز شمار شهدا به ۱۶۸ نفر رسیده که نشان‌دهنده شدت حوادث در این منطقه است.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین درباره آسیب‌های وارد شده به حوزه سلامت گفت: در این بخش ۱۱۸ نفر دچار حادثه شدند و تعداد شهدای حوزه سلامت به ۲۶ نفر رسیده است، از این تعداد، ۷۸ نفر از کارکنان اورژانس در صحنه خدمت حضور داشتند.

میعادفر تاکید کرد: بخش قابل توجهی از آسیب‌دیدگان این حوادث را غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان تشکیل می‌دهند که این موضوع نشان‌دهنده ابعاد انسانی و تلخ این وقایع است.

انتهای پیام/