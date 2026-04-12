راهکارهای مدیریت داروهای بیماران مزمن در شرایط بحران
عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از مهمترین نگرانیها برای بسیاری از خانوادهها در شرایط بحرانی مانند جنگ یا محدود شدن دسترسی به خدمات درمانی را ادامه مصرف منظم دارو در بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن عنوان کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، «امید مرادی»، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: افراد مبتلا به بیماریهای مزمن مانند پرفشاریخون، دیابت، بیماریهای قلبی، آسم، بیماریهای تیروئید یا صرع، برای حفظ سلامت خود نیازمند مصرف منظم و دقیق دارو هستند و قطع یا مصرف نامنظم دارو میتواند باعث بروز عوارض جدی شود.
مصرف منظم داروها را قطع نکنید
وی با بیان اینکه در شرایط استرس، جابهجایی یا تغییر برنامه روزانه ممکن است مصرف دارو فراموش شود، افزود: با این حال، بیماران مزمن باید تلاش کنند داروهای خود را به طور دقیق، طبق دستور پزشک و در زمان مشخص مصرف کنند؛ چرا که قطع ناگهانی برخی داروها، بهویژه داروهای درمان بیماریهای قلبی و عروقی، مغز و اعصاب و غدد میتواند خطرناک باشد.
داروها را از قبل مدیریت کنید
دکتر مرادی توصیه کرد: بهتر است بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن همیشه مقداری داروی موردنیاز برای چند هفته آینده در منزل داشته باشند، زیرا در صورت امکان، تهیه دارو با فاصله زمانی مناسب و با نظر پزشک یا داروساز میتواند از بروز مشکل در زمانهای بحرانی جلوگیری کند.
داروها را در یک محل مشخص نگهداری کنید
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در شرایط اضطراری ممکن است افراد مجبور به جابهجایی سریع شوند، بنابراین توصیه میشود داروهای بیماران مزمن در یک جعبه یا کیف مشخص نگهداری شود تا در صورت نیاز بهراحتی در دسترس باشد.
مرادی اضافه کرد: همچنین نگهداری نسخهها، نام داروها و مقدار مصرف میتواند در مواقع ضروری کمککننده باشد.
به شرایط نگهداری دارو توجه کنید
او در ادامه با اشاره به شرایط خاص نگهداری برخی داروها توضیح داد: برای مثال، انسولین باید در دمای مناسب نگهداری شود، بنابراین در زمان نگهداری یا جابهجایی داروها، توجه به دما، نور و رطوبت اهمیت دارد.
از تغییر خودسرانه داروها خودداری کنید
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در شرایط بحرانی ممکن است برخی افراد برای صرفهجویی یا دسترسی محدود، دوز دارو را کاهش دهند یا داروی خود را بهطور خودسرانه تغییر دهند؛ این کار میتواند از کنترل خارج شدن بیماری و بروز مشکلات جدی را به همراه داشته باشد و هرگونه تغییر در مصرف دارو باید با نظر پزشک یا داروساز انجام شود.