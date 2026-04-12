برنامه سازمان بهزیستی برای معلولان جنگ؛ به دنبال افزایش بودجه هستیم
رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد: بودجه بهزیستی برای شرایط جنگی بسته نشده بود. طبیعی است که افراد به دلایل جنگی دچار معلولیت شوند. ما تمام تلاش خود را به کار میبندیم تا بودجه کافی جذب کنیم و بتوانیم این افراد را تحت پوشش قرار دهیم.
سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی در خصوص افرادی که در جنگ دچار معلولیت شدهاند به خبرنگار ایلنا گفت: افرادی که در جنگ دچار جراحت میشوند، به دو دسته تقسیم میگردند. دسته نخست، کسانی هستند که آسیب وارده به بدنشان منجر به معلولیت کارکردی در یکی از اعضای بدن نمیشود. این افراد تحت پوشش خدمات بهداشت و درمان قرار میگیرند، به طور طبیعی مداوا میشوند و مشکلی ندارند.
وی افزود: دسته دوم، کسانی هستند که دچار نقص عضو یا معلولیت میشوند، این افراد در کمیسیونهای آیسیاف (ICF) تعیینتکلیف میشوند و میتوانند تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گیرند. کمیسیون تعیین درجه معلولیت (کمیسیون آیسیاف) در سراسر کشور فعال است. تمام کسانی که جراحتی به حدی دارند که واژه «معلول» بر آنان اطلاق شود، در این کمیسیونها تعیین تکلیف شده و بر اساس درجه معلولیت، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
رییس سازمان بهزیستی در ادامه توضیح داد: ما به طور مستمر و پیوسته برای تخصیص و افزایش بودجه کشور تلاش میکنیم. به همین دلیل، بودجه امسال که پیش از جنگ بسته شده بود، ۳۶ درصد رشد یافته است. در حال حاضر، ۲.۱۱ درصد از بودجه عمومی کشور به ما اختصاص دارد. در حالی که در سال گذشته ۲.۹ درصد و در سال پیش از آن ۱.۷ درصد بوده و این روند رو به رشد است.
وی تاکید کرد: بودجه بهزیستی برای شرایط جنگی بسته نشده بود. طبیعی است که افراد به دلایل جنگی یا غیرجنگی (مانند تصادفات جادهای) دچار معلولیت شوند؛ به عنوان مثال، سالانه حدود ۶۷ هزار نفر بر اثر تصادفات جادهای معلول میگردند. ما تمام تلاش خود را به کار میبندیم تا بودجه کافی جذب کنیم و بتوانیم این افراد را تحت پوشش قرار دهیم.
حسینی در ادامه افزود: برنامه ما برای دوران پس از جنگ، همان برنامهای است که از سال ۱۴۰۵ پیشتر تدوین شده بود و با قدرت ادامه خواهد یافت. برنامههای ما انعطافپذیری کافی دارد و به هر حال، در اهداف و راهبردها تغییری نمیدهیم. هرچند در شکل اجرا با توجه به شرایط جنگی، تغییراتی اعمال میشود.
وی در پایان گفت: در دوران پساجنگ نیز به طور طبیعی، فعالیتهای اجتماعمحور و محله محور، فعالیتهای داوطلبانه، فعالیتهای مبتنی بر توسعه سیستم مشارکت، توانبخشیهای از راه دور، فعالیتهای سیبیآر (CBR) به ویژه فعالیتهای خانوادهمحور، توانمندسازی مبتنی بر اشتغال پایدار، آموزش فنی و حرفهای و توسعه کارگاهها را هم کماکان ادامه و گسترش خواهیم داد.