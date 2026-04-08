بزرگداشت چهلمین روز شهادت دانشآموزان مدرسه «شجره طیبه»
معاون پرورشی و فرهنگی در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت دانشآموزان دبستان «شجره طیبه» میناب و گرامیداشت شهدای دانش آموز آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت در تداوم مسیر عزت و اقتدار ملت ایران، بر ضرورت تبیین آرمانهای شهدا و تقویت روحیه امید، صبر و ایستادگی در میان نسل نوجوان و دانشآموز تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، صادق حسینزاده ملکی در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت دانشآموزان دبستان «شجره طیبه» میناب و گرامیداشت شهدای دانشآموز جنگ تحمیلی سوم آموزش و پرورش شهر تهران، که با حضور مجید پارسا مدیرکل آموزشو پرورش شهر تهران، جمعی از مسئولین، فرهنگیان و دانشآموزان پایتخت در میدان انقلاب برگزار شد با بیان اینکه ملت ایران در یکی از حساسترین و سرنوشتسازترین مقاطع تاریخی قرار دارد، خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت همواره الهامبخش حرکت ملت ایران در مسیر حق و حقیقت بوده و خون پاک شهدا، موتور محرک استمرار این راه روشن به شمار میآید.
وی با اشاره به جایگاه والای شهیدان در معارف اسلامی افزود: بر اساس آموزههای قرآنی، شهدا زندهاند و نزد پروردگار خویش روزی میخورند و همین باور عمیق، روحیه امید، مقاومت و پایداری را در جامعه اسلامی تقویت میکند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر نقش شهدا در عزت و سربلندی ملت ایران اظهار کرد: فداکاریها و ایثارگریهای شهیدان، زمینهساز اقتدار و استقلال امروز کشور شده و ملت ایران به برکت همین فرهنگ والا توانسته است در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان با صلابت و استقامت ایستادگی کند.
ملکی با اشاره به اهمیت تبیین این فرهنگ برای نسل نوجوان و دانشآموز تصریح کرد: پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز، بهویژه شهدای مظلوم دبستان «شجره طیبه» میناب، فرصتی ارزشمند برای تعمیق مفاهیم ایثار، مقاومت و مسئولیتپذیری در میان دانشآموزان و تقویت هویت دینی و ملی آنان است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه بیان کرد: وحدت کلمه و انسجام ملی، از مهمترین عوامل پیروزی و پیشرفت ملت ایران بوده و صیانت از این سرمایه اجتماعی، وظیفهای همگانی است که باید با هوشیاری و بصیرت مورد توجه قرار گیرد.
براساس گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش نسل جوان در آینده کشور خاطرنشان کرد: دانشآموزان امروز، ادامهدهندگان مسیر شهدا و سازندگان آینده ایران اسلامی هستند و تقویت روحیه امید، مسئولیتپذیری و خودباوری در میان آنان، یکی از مهمترین رسالتهای نظام تعلیم و تربیت به شمار میرود.