خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بزرگداشت چهلمین روز شهادت دانش‌آموزان مدرسه «شجره طیبه»

کد خبر : 1770867
لینک کوتاه کپی شد.

معاون پرورشی و فرهنگی در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت دانش‌آموزان دبستان «شجره طیبه» میناب و گرامیداشت شهدای دانش آموز آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت در تداوم مسیر عزت و اقتدار ملت ایران، بر ضرورت تبیین آرمان‌های شهدا و تقویت روحیه امید، صبر و ایستادگی در میان نسل نوجوان و دانش‌آموز تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، صادق حسین‌زاده ملکی در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت دانش‌آموزان دبستان «شجره طیبه» میناب و گرامی‌داشت شهدای دانش‌آموز جنگ تحمیلی سوم آموزش و پرورش شهر تهران، که با حضور مجید پارسا مدیرکل آموزشو پرورش شهر تهران، جمعی از مسئولین، فرهنگیان و دانش‌آموزان پایتخت در میدان انقلاب برگزار شد با بیان اینکه ملت ایران در یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخی قرار دارد، خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت همواره الهام‌بخش حرکت ملت ایران در مسیر حق و حقیقت بوده و خون پاک شهدا، موتور محرک استمرار این راه روشن به شمار می‌آید. 

وی با اشاره به جایگاه والای شهیدان در معارف اسلامی افزود: بر اساس آموزه‌های قرآنی، شهدا زنده‌اند و نزد پروردگار خویش روزی می‌خورند و همین باور عمیق، روحیه امید، مقاومت و پایداری را در جامعه اسلامی تقویت می‌کند. 

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر نقش شهدا در عزت و سربلندی ملت ایران اظهار کرد: فداکاری‌ها و ایثارگری‌های شهیدان، زمینه‌ساز اقتدار و استقلال امروز کشور شده و ملت ایران به برکت همین فرهنگ والا توانسته است در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان با صلابت و استقامت ایستادگی کند. 

ملکی با اشاره به اهمیت تبیین این فرهنگ برای نسل نوجوان و دانش‌آموز تصریح کرد: پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مظلوم دبستان «شجره طیبه» میناب، فرصتی ارزشمند برای تعمیق مفاهیم ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان و تقویت هویت دینی و ملی آنان است. 

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه بیان کرد: وحدت کلمه و انسجام ملی، از مهم‌ترین عوامل پیروزی و پیشرفت ملت ایران بوده و صیانت از این سرمایه اجتماعی، وظیفه‌ای همگانی است که باید با هوشیاری و بصیرت مورد توجه قرار گیرد. 

براساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش نسل جوان در آینده کشور خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان امروز، ادامه‌دهندگان مسیر شهدا و سازندگان آینده ایران اسلامی هستند و تقویت روحیه امید، مسئولیت‌پذیری و خودباوری در میان آنان، یکی از مهم‌ترین رسالت‌های نظام تعلیم و تربیت به شمار می‌رود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار