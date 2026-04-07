پشتیبانی تمام قد شورا از شهرداری تهران برای مدیریت شرایط جنگ

به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی درخصوص تخصیص بودجه برای مدیریت شرایط جنگ از سوی شهرداری تهران، اظهار کرد: در حال حاضر اقدامات لازم در سطح شهر از محل تبصره‌های لایحه بودجه در حال انجام است اما طبعاً این رقم کافی نیست.

وی همچنین تصریح کرد: شورای شهر تهران تمام‌قد از شهرداری پشتیبانی می‌کند؛ در اختصاص بودجه نیز پیش بینی‌هایی را خواهیم داشت که کمبودهای احتمالی را حل کند. تعدادی از اعضای شورا در جلسه گذشته پیشنهاد دادند بودجه جدیدی را در نظر بگیریم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در زمان تصویب بودجه نیز اعتباراتی در قالب تبصره‌ها قرار داده شد اما امروز با توجه به اینکه در جریان جنگ قرار داریم باید طراحی جدیدی در بودجه داشته باشیم. بررسی‌ها ادامه خواهد یافت و در تلاش هستیم این موضوع در جلسات آینده به نتیجه برسد.

وی با اعلام اینکه بر اساس آخرین آمار دریافتی، دولت هنوز رقمی از بدهی خود به شهرداری برای اقدامات جنگ ۱۲ روزه پرداخت نکرده است، یادآور شد: با این وجود در جنگ فعلی نیز شهرداری بلافاصله با همان قواعد و پروتکل‌های جنگ ۱۲ روزه رسیدگی را آغاز کرد.

نادعلی با بیان اینکه دولت رقمی را برای مجموعه کشور در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: با این حال بعید است که دولت رقمی را برای شهرداری تهران پیش‌بینی کرده باشد؛ به هرشکل در جلسات آینده شهرداری گزارشات لازم را در خصوص اقدامات و هزینه‌کرد در شورا ارائه خواهد داد.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر مشکلی در خدمات‌رسانی شهرداری به آسیب‌دیدگان وجود ندارد، گفت: باید دقت کنیم بخش مهمی از اقدامات مرتبط با خانه‌های آسیب دیده پس از اسکان موقت صورت می‌گیرد و باید منازلی برای افراد اجاره شود و طبیعتاً باید در همان زمان مبالغ بیشتری هزینه شود.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: با توجه به این موضوع دولت باید ارقامی را در این رابطه اختصاص دهد و ما هم در شورا این مطالبه را داریم که دولت از رسیدگی مالی به تهران به این واسطه که شهرداری نسبت به سایر شهرداری‌ها بودجه بیشتری دارد غفلت نکند.

نادعلی همچنین خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ فعلی تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی خط مقدم بوده است؛ شهرستان‌های زیادی آسیب دیدند اما تهران به دلیل حجم بالای استقرار نهادهای نظامی، امنیتی و وزارتخانه‌ها بیشترین اصابت را داشته و مناطق مسکونی اطراف این نهادها و یا دیگر واحدهای ساختمانی در مناطق دیگر با خسارات قابل توجهی مواجه شدند.

به گزارش شهر، سخنگوی شورای شهر تهران تأکید کرد: با توجه به حجم بالای تخریب‌ها، تنها تلاش شهرداری تهران نمی‌تواند پاسخگو باشد؛ هرچند شهرداری همین حالا هم برای اینکه مردم دچار سرگشتگی و معطلی نشوند، مدیریت شرایط را همچون جنگ قبلی بر عهده گرفته است اما انتظار می‌رود دولت نیز در این زمینه حمایت کند.

