در گفتوگو با ایلنا پاسخ داده شد:
کمکهای نقدی مردمی به بهزیستی در ایام جنگ در کجا هزینه میشود؟
رئیس مرکز مشارکت های مردمی و توسعه ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی به این سوال که کمکهای نقدی مردمی به این سازمان در ایام جنگ در کجا هزینه میشود، پاسخ داد.
سید محمد جواد حسینی، رئیس مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی به خبرنگار ایلنا گفت: کمک نقدی که با مشارکتهای مردمی در طول جنگ جمعآوری میشود، با توجه به شناسایی و احصای نیازهای جامعه هدف متأثر از جنگ در بخشهای مختلف آسیبدیده، هزینه میگردد.
وی افزود: در حال حاضر سازمان بهزیستی نسبت به شناسایی آسیبهای احتمالی در حوزههای گوناگون، از جمله آسیب های مردم که ممکن است در اثر اصابتها، مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و بهویژه در حوزه مسکن به وجود آمده ، اقدام میکند.
حسینی خاطرنشان کرد: مشارکت و کمکهای مردمی در حوزه مسکنهایی که در جنگ آسیب دیدهاند، از تخریبهای صددرصدی تا تخریبهای جزئی هزینه می شود. همچنین در حوزه معیشت و حمایتهایی که باید فراهم گردد. همچنین کمکهای مردمی در راستای راه اندازی کسبوکارهای جامعه هدف بهزیستی که در جنگ آسیب دیده اند، مورد استفاده قرار می گیرد.
وی در پایان گفت: در حال حاضر، در سطح استان، شهرستان و محلات، این نیازها مورد به مورد شناسایی میگردد و هزینههای جمعآوریشده از مشارکتها در ایام جنگ، برای حمایت از افراد آسیبدیده از جنگ در جامعه هدف بهزیستی، هزینه میشود.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان بهزیستی کشور روز گذشته اعلام کرد که مجموع کمکهای نقدی جمع آوری شده در ایام جنگ تحمیلی در کشور به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.