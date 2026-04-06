مدارس باید نبض زنده محله باشند
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مدرسه باید نبض زنده محله باشد، بر گسترش برنامههای مدرسهای، فضاسازی محیطی، برنامههای کلاسی و حضور فعال دانشآموزان در اجتماعات مردمی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، صادق حسینزاده ملکی در دومین جلسه برخط با معاونین پرورشی و فرهنگی استانها و معاونین پرورشی و تربیت بدنی مناطق آموزش و پرورش کشور درخصوص چهلم شهدای دانشآموز میناب و شرایط روز کشور افزود: این جلسه نیز طبق روال چند جلسه اخیر، دارای دو بخش اصلی است. یک بخش ناظر به روایت و تحلیل وضعیت جنگ رمضان و بخش دوم ناظر به فعالیتهای اجرایی مهمی است که در یک هفته آینده با آن مواجه هستیم؛ بهویژه در زمینه برگزاری چهلم شهادت رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی و چهلم شهدای مدرسه میناب و دیگر شهدای این جنگ عظیم و سرنوشتساز.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: برخی مناطق بهصورت فداکارانه و شبانهروزی، حتی بدون در نظر گرفتن روز تعطیل، فعالیتهای بسیار بزرگی را بهطور خاص در اجتماعات حماسی مردمی شبانه دنبال کردهاند.
وی افزود: اتفاق بزرگی در فضای آموزش و پرورش و محلهها رقم خورده است. حضور دانشآموزان و فرهنگیان و رویدادهای میدانی و محلهای و اتفاقاتی که در بسیاری از مدارس رقم خورده، از ایستگاههای صلواتی گرفته تا رادیوهای مدرسهای که شکل گرفتهاند و فضاسازیهای پیرامونی، همگی نشاندهنده اتفاقات بسیار درخشانی است.
وی ادامه داد: در رابطه با شرایط تحلیلی جنگ، مهمترین نکتهای که اکنون باید روایت شود این است که ترامپ برای این جنگ دو قمار بزرگ انجام داد و اکنون، پس از حدود یک هفته، در آستانه انجام قمار سوم است. قمار اول، آن لشکرکشی عظیمی بود که به منطقه آورد؛ لشکرکشی که حتی در تاریخ آمریکا نیز بهعنوان یک حرکت نسبتاً کمنظیر شناخته میشود.
حسینزاده ملکی اضافه کرد: قمار دوم ترامپ، این بود که تمام پایگاههایی را که طی دههها توسط دولتهای قبلی آمریکا در منطقه، بهطور خاص در جنوب و غرب ایران، سازماندهی و تقویت شده بودند، باز هم تقویت کرد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تنگه هرمز یک برگ طلایی برای ایران محسوب میشود، بیان کرد: فارغ از جنایاتی که آمریکا پیش از انقلاب در حق ملت ایران انجام داد – از جمله در حوزه منابع و ظرفیتهای ژئوپلیتیکی کشور – حتی در زمانی که محمدرضا پهلوی کاملاً وابسته به آمریکا بود، بخشهایی از منافع ایران در خلیج فارس از دست رفت. بهطور مثال، نهتنها بحرین از ایران جدا شد، بلکه مالکیت ما بر بخشهایی از خلیج فارس نیز تضعیف شد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: حضور و تلاشهای همکاران ما در میدان، همواره جلوتر از دستورالعملها و بخشنامهها بوده است؛ با این حال، هدف اصلی از تدوین و ابلاغ این شیوهنامهها، ایجاد انسجام، هماهنگی و همافزایی بیشتر در تمامی سطوح شبکه کاری است.
حسینزاده ملکی همچنین به چهلم شهدای میناب اشاره کرد و گفت: در این راستا تأکید ویژهای بر استفاده از هشتک دوکلمهای «بیتاب_میناب» داریم تا بهعنوان محور انسجامبخش در تمامی برنامهها، از جمله فعالیتهای فضای مجازی، گزارشها، مصاحبهها و فضاسازیهای میدانی لحاظ شود تا تمامی اقدامات آموزش و پرورش در نسبت با این شهدای عزیز، به شکلی هماهنگ بازتاب یابد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر خطاب به معاونین پرورشی حاضر در جلسه بر لزوم مطالعه دقیق و اجرای شیوهنامههای ابلاغی، تأکید کرد و افزود: همکاران گرامی باید سه محور اصلی را مدنظر قرار دهند؛ نخست شیوهنامهای که در اسفندماه ابلاغ شد، دوم بخشنامه مربوط به کلیات «جنگ رمضان» که محتوایی قابل توجه دارد و سوم شیوهنامه اختصاصی مربوط به مراسم چهلم شهدا.
وی افزود: شبکهای گسترده از معلمان و دانشآموزان سراسر کشور در ماههای اخیر آثار بسیار ارزشمند و قابل توجهی تولید کردهاند. مناطق مختلف آموزش و پرورش نیز تولیدات جذاب و مؤثری ارائه دادهاند که از طریق سازوکارهای مشخص از جمله معاونت پرورشی و رابطان روابط عمومی در حوزه پرورشی به دست ما میرسد. این تولیدات پس از دریافت، در کانالهای مرتبط منتشر میشود تا در دسترس عموم همکاران، دانشآموزان و فعالان فرهنگی قرار گیرد و امکان بهرهمندی گستردهتر از آنها فراهم شود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش بر اهمیت دعا برای رزمندگان اسلام و ملت ایران تأکید کرد و گفت: سه توصیه و وصیت رهبر شهید درباره دعا را فراموش نکنیم؛ تلاوت سوره فتح، دعای توسل و دعای چهاردهم صحیفه سجادیه. همچنین توصیه همیشگی امام راحل، امام شهید و رهبر جدید کشور نیز همواره باید مورد توجه باشد: وحدت، وحدت، وحدت. با حفظ این وحدت و تلاش همگانی، پیروزیهای بزرگ برای ملت ایران نزدیکتر خواهد شد.