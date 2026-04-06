حمله به ۳۶۰ مرکز درمانی ایران/ تجمع اعتراضی کادر سلامت امروز برگزار می شود

به گزارش ایلنا، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت با اشاره به پروتکل‌های بین‌المللی، حمله به مراکز درمانی مصداق بارز جنایت جنگی عنوان و اظهار داشت: این اوج تنزل ارزش‌های انسانی از سوی آمریکاست که مراکز درمانی، مدرسه و پل‌های ما را به میدان جنگ تبدیل می‌کند.

وی با ارائه آماری از حملات دشمن از آغاز جنگ رمضان، افزود: بالغ بر ۳۶۰ مرکز درمانی، بهداشتی، آموزشی و تحقیقاتی مورد هدف قرار گرفته است. متأسفانه ۲۴ نفر از کادر درمان از جمله یک رزیدنت ارتوپدی به شهادت رسیده‌اند، ۱۱۶ نفر از پرسنل درمانی مجروح شده‌اند و ۴۴ دستگاه آمبولانس نیز به طور کامل از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده است.

به همین منظور امروز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۵ کادر سلامت در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور با برگزاری تجمعات اعتراضی سراسری ضمن محکومیت این اقدامات غیرانسانی، مراتب اعتراض و انزجار جامعه دانشگاهی و درمانی را به گوش جهانیان خواهند رساند.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت، لازم به ذکر است این تجمع اعتراضی در تهران ساعت ۱۱ صبح و در محل مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/