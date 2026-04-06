معاون فرهنگی وزارت بهداشت خبر داد:
حمله به ۳۶۰ مرکز درمانی ایران/ تجمع اعتراضی کادر سلامت امروز برگزار می شود
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اعلام هدف قرار گرفتن بیش از ۳۶۰ مرکز درمانی، بهداشتی، آموزشی و تحقیقاتی کشور از آغاز جنگ رمضان و شهادت ۲۴ نفر از کادر درمان، ضمن محکوم کردن این جنایات جنگی، از برگزاری تجمعات اعتراضی سراسری توسط کادر سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت با اشاره به پروتکلهای بینالمللی، حمله به مراکز درمانی مصداق بارز جنایت جنگی عنوان و اظهار داشت: این اوج تنزل ارزشهای انسانی از سوی آمریکاست که مراکز درمانی، مدرسه و پلهای ما را به میدان جنگ تبدیل میکند.
وی با ارائه آماری از حملات دشمن از آغاز جنگ رمضان، افزود: بالغ بر ۳۶۰ مرکز درمانی، بهداشتی، آموزشی و تحقیقاتی مورد هدف قرار گرفته است. متأسفانه ۲۴ نفر از کادر درمان از جمله یک رزیدنت ارتوپدی به شهادت رسیدهاند، ۱۱۶ نفر از پرسنل درمانی مجروح شدهاند و ۴۴ دستگاه آمبولانس نیز به طور کامل از چرخه خدمترسانی خارج شده است.
به همین منظور امروز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۵ کادر سلامت در دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور با برگزاری تجمعات اعتراضی سراسری ضمن محکومیت این اقدامات غیرانسانی، مراتب اعتراض و انزجار جامعه دانشگاهی و درمانی را به گوش جهانیان خواهند رساند.
بنا بر اعلام وزارت بهداشت، لازم به ذکر است این تجمع اعتراضی در تهران ساعت ۱۱ صبح و در محل مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.