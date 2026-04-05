سخنگوی جمعیت هلالاحمر:
با حضور در صحنه حادثه، فعالیت امدادگران را سختتر نکنید
سخنگوی جمعیت هلالاحمر از شهروندان آسیب دیده خواست در دقایق اولیه حادثه از هرگونه تقلا خودداری کرده و با اعلام سکوت و استفاده از سوت یا چراغ موبایل، موقعیت خود را به امدادگران اطلاع دهند.
به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلالاحمر با بیان توصیههایی برای افرادی که در آوار یا محل حادثه گرفتار شدهاند، افزود: در دقایق اولیه حادثه، از هرگونه تقلا و حرکت بیمورد خودداری کنید؛ چراکه در این لحظات، صدای آژیر و آلارم خودروهای امدادی بالاست و ممکن است صدای مصدومان به گوش نرسد. به همین دلیل به همه توصیه میکنیم در سکوت کامل، با صدا زدن، استفاده از سوت یا روشن کردن چراغ موبایل، موقعیت خود را به امدادگران اطلاع دهند.
سخنگوی هلالاحمر هشدار داد که تلاش بینتیجه برای جلب توجه امدادگران، ضمن ایجاد اضطراب و استرس، باعث اختلال در تنفس و کاهش اکسیژنرسانی به فرد مصدوم میشود.
خالدی با انتقاد از حضور افراد کنجکاو در صحنه حوادث گفت: بسیاری از افرادی که توسط نیروهای امدادی از صحنه خارج میشوند، تماشاگرانی هستند که برای کنجکاوی آمدهاند. حضور این افراد نه تنها دسترسی تیمهای امدادی را سختتر میکند، بلکه به دلیل ناپایداری ساختمانهای آسیبدیده و خطر ریزش آوار، خودشان نیز در معرض آسیب جدی قرار میگیرند.
وی افزود: شیشههای شکسته پس از مدتی تحمل خود را از دست داده و فرو میریزند، و افراد فاقد کلاه ایمنی و لباس مناسب، در معرض اصابت مجدد آوار هستند. همچنین احتمال وجود بمبهای عمل نکرده یا مواد منفجره چندزمانه، خطر افزایش تعداد مصدومان را دوچندان میکند.