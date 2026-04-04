به گزارش ایلنا، مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از اختصاص تسهیلات حمایتی برای واحدهای صنفی آسیب‌دیده در شهر تهران خبر داد.

او اظهار کرد: در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، برخی از واحدهای صنفی در شهر تهران با مشکلات جدی مواجه شدند؛ به‌گونه‌ای که تعدادی از این واحدها به‌صورت مستقیم بر اثر اصابت موشک آسیب دیدند و برخی دیگر نیز به شکل غیرمستقیم دچار خسارت و اختلال در فعالیت شدند.

وی افزود: با هماهنگی انجام‌شده با بنیاد علوی و خط اعتباری پیش‌بینی‌شده از سوی این مجموعه، مقرر شد تسهیلاتی در بازه ۲۰ میلیون تومان تا ۳ میلیارد تومان به واحدهای صنفی آسیب‌دیده پرداخت شود. این تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه با بازپرداخت چهار تا پنج‌ساله و نرخ سود چهار درصد در اختیار کسبه قرار می‌گیرد تا بتوانند کسب‌وکار خود را دوباره به چرخه فعالیت بازگردانند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به روند شناسایی واحدهای آسیب‌دیده گفت: در این زمینه هماهنگی‌هایی با اتاق اصناف تهران انجام شده و صبح امروز نیز جلسه‌ای با این مجموعه برگزار شد تا روند شناسایی واحدهای خسارت‌دیده و معرفی آن‌ها برای دریافت تسهیلات تسریع شود.

اقوامی‌پناه ادامه داد: همچنین با همکاری ادارات مدیریت بحران مناطق شهرداری تهران، برآورد خسارت‌ها در حال انجام است و اطلاعات جمع‌آوری‌شده در اختیار بنیاد علوی قرار می‌گیرد تا پرداخت تسهیلات بر اساس این ارزیابی‌ها انجام شود.

وی درباره تعداد واحدهای صنفی آسیب‌دیده نیز گفت: بررسی‌ها آغاز شده و با مناطق مختلف شهرداری و اتاق اصناف در حال هماهنگی هستیم. هر تعداد واحد صنفی که آسیب دیده باشند، تلاش می‌کنیم از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تأکید کرد: هدف این است که تا پایان فروردین‌ماه فرآیند شناسایی، تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات انجام شود تا صاحبان واحدهای صنفی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند از این ظرفیت حمایتی استفاده کنند.

اقوامی‌پناه درباره نحوه مراجعه صنوف آسیب‌دیده نیز گفت: متقاضیان می‌توانند در مرحله نخست به بنیاد علوی مراجعه کنند و در کنار آن، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران نیز آماده است اطلاعات و برآوردهای موجود را برای تسریع در روند پرداخت در اختیار این مجموعه قرار دهد.

به گزارش شهر، وی افزود: در صورتی که واحدهای صنفی در این مسیر با مشکلی مواجه شوند، می‌توانند به اتحادیه صنفی مربوطه مراجعه کنند تا از طریق اتحادیه، هماهنگی لازم با بنیاد علوی برای دریافت تسهیلات انجام شود.

