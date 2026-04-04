فعالیت ۸۰ درصدی مراکز معاینه فنی تهران در شرایط جنگی

به گزارش ایلنا، سید محمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به همراه جمعی از مدیران از نحوه خدمت‌رسانی در مرکز معاینه فنی شهید ابشناسان بازدید کردند.

در این بازدید میرزایی قمی در خصوص نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران گفت: فعالیت مراکز در این ایام به نحوی برنامه ریزی شد که خدمت‌رسانی در کلیه ایام از ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین امسال بدون وقفه انجام شود. مراکز در ایام تعطیل رسمی از ساعت ۷ الی ۱۴ و در روزهای عادی از ساعت ۷ الی ۱۵فعال بوده اند.

وی با اشاره به این موضوع که تنها مراکز در روز یکم فروردین ماه همزمان با عید سعید فطر تعطیل شده‌اند افزود: مرکز ابشناسان در شمال غرب تهران یکی از مراکز پر متقاضی بوده و در حال حاضر روزانه به این مرکز حدود ۴۰۰ دستگاه خودرو مراجعه می‌کنند. ضمن اینکه پذیرش در این مرکز به صورت حضوری و اینترنتی است و به دلیل مدیریت صف از طریق نحوه پذیرش خوشبختانه انجام معاینه فنی در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود.

میرزایی قمی با اشاره به این موضوع که روزانه به مراکز شهر تهران در حدود ۳۵۰۰ دستگاه خودرو مراجعه می‌کنند، تصریح کرد: به رغم شرایط جنگی وضعیت مراجعات نسبت به گذشته تغییری نداشته که این موضوع حاکی از ان بوده که زندگی شهروندان به روال عادی در جریان است.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی ضمن توضیح این موضوع که شهر تهران از بضاعت ۳۱ مرکز معاینه فنی در قالب مرکز ثابت و واحدهای سیار برخوردار است، افزود: با توجه به اعلام پلیس مبنی بر فعالیت مراکز تعویض پلاک از آنجایی که مطابق قانون یکی از مدارک مورد نیاز برای خرید و فروش و تعویض پلاک داشتن گواهی معاینه فنی است لذا تلاش شد جهت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان در این ایام به رغم شرایط خاص جنگی با حداکثر ظرفیت خدمت‌رسانی ادامه داشته و بالغ بر ۸۰ درصد از مراکز فعال باشند.

میرزایی قمی در توضیح واحدهای سیار معاینه فنی گفت: بنا بر هماهنگی با شهرداری مناطق واحدهای سیار معاینه فنی در مناطقی که فاقد این خدمات بوده و یا تقاضای بیشتری برای این خدمات در سطح منطقه داشته‌اند مستقر گردیده است. با راه اندازی این واحدهای سیار علاوه بر توسعه خدمات و ایجاد دسترسی محلی، بخشی از زمین‌های بی‌دفاع شهری که مشکلاتی بر ان مترتب است نیز ساماندهی شده و این طرح به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص مدیریت شهری در این حوزه محسوب می‌شود.

براساس گزارش شهر، وی در خصوص کارکنان فعال در مراکز معاینه فنی در این ایام توضیح داد: بالغ بر ۷۰ درصد از مراکز معاینه فنی توسط بخش خصوصی راهبری می‌شود که کلیه مراکز فعال هستند. در خصوص مراکزی که توسط ستاد راهبری می‌شود تلاش شده با رعایت کلیه ضوابط و ملاحظات شرایط جنگی حتی‌الامکان فعالیت این مراکز و بخش‌های نظارتی و پشتیبانی ادامه داشته باشد.

