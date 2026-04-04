به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر، جاگان چاپاگان در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در ایران، وضعیت بشردوستانه به‌سرعت در حال وخامت است. در طول تقریباً یک ماه، بیش از ۱٬۹۰۰ نفر، از جمله زنان و کودکان، جان خود را از دست داده‌اند و دست‌کم ۲۰٬۰۰۰ نفر نیز مجروح شده‌اند.

با وجود ترس وعدم قطعیت، کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با شجاعتی چشمگیر به ارائه خدمات ادامه می‌دهند و در سراسر کشور، خدمات امداد اضطراری و بهداشتی را ارائه می‌کنند.

فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر با افزایش منابع حیاتی، از این عملیات حمایت می‌کند. ما یک فراخوان اضطراری برای پشتیبانی از تلاش‌های جمعیت هلال‌احمر ایران راه‌اندازی کرده‌ایم که شامل حمایت‌های عملیاتی و تأمین بین‌المللی اقلام ضروری است.

از جامعه بین‌المللی می‌خواهم با نشان دادن همبستگی، از این فراخوان اضطراری و عملیات جاری در ایران حمایت کنند.»

