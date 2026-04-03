به گزارش ایلنا، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: امتحانات دانش آموزان پایه‌های هفتم تا دهم از ۹ خرداد آغاز می‌شود.

وی گفت: مدارس فرصت دارند تا قبل از شروع امتحانات، تدریس کتاب‌های درسی را تکمیل کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: معلمان مدارس ابتدایی موظفند، ثبت نمرات ارزشیابی توصیفی را از ۹ خرداد آغاز کنند.

وی افزود: با این حال، امتحانات به صورت هماهنگ کشوری برگزار نخواهد شد و هر استان می‌تواند به‌طور مستقل برای برگزاری آزمون‌ها برنامه‌ریزی کند.

فرهادی در ادامه افزود: درباره زمان امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، فرهادی تصریح کرد: دانش آموزان و اولیای دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم به هیچ وجه نگران نباشند چراکه وزیر آموزش و پرورش دستور داده‌اند به نحوی برنامه ریزی شود که دانش آموزان با آرامش خاطر بتوانند فارغ التحصیل شوند و درباره امتحانات نهایی و برگزاری کنکور هم طی هماهنگی انجام شده به نحوی تصمیم گیری خواهد شد که در موضوع کنکور و امتحانات نهایی مشکلی پیش نیاید.

