دستگیری عامل تیراندازی در محدوده وردآورد
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری شخصی که به اتهام تیراندازی در محدوده وردآورد اقدام کرده بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت، پس از وقوع تیراندازی در این محدوده، موضوع به سرعت در دستور کار مأموران سازمان اطلاعات پلیس تهران بزرگ قرار گرفت.
در تحقیقات اولیه مشخص شد عامل تیراندازی پس از تیراندازی از محل متواری شده که با انجام اقدامات پلیسی، متهم حین خروج از منزل شناسایی و دستگیر میشود.
متهم در تحقیقات پلیس اعلام کرد که سلاح مورد استفاده را از یکی از شهرهای شمال غرب کشور خریداری کرده و مدعی شد که هدفش صرفا ارعاب فردی بوده که با وی خصومت قبلی داشته است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ با تأکید بر اهمیت امنیت شهری اعلام کرد: نگهداری غیرمجاز سلاح، علاوه بر ایجاد ناامنی، میتواند عواقب جبرانناپذیری برای مالک سلاح به همراه داشته باشد. پروندههای متعدد نشان دادهاند که استفاده از سلاح در درگیریها و جرائم خرد، میتواند به وقوع قتل و آسیبهای شدید منجر شود.