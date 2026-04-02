هشدار یک متخصص عفونی درباره علائم سل/سرفههای مزمن را جدی بگیرید
متخصص بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به سرفههای مزمن و سایر علائم مرتبط با بیماری سل هشدار داد و بر لزوم جدی گرفتن این نشانهها و انجام اقدامات پیشگیرانه و درمانی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، محمدکاظم سیاح با اشاره به اینکه سل یک بیماری عفونی مزمن و بالقوه ناتوانکننده است، اظهار کرد: عامل بیماری سل از طریق تنفس وارد بدن شده و معمولاً ریهها را درگیر میکند. این بیماری میتواند از طریق سرفه یا حتی صحبت کردن بیمار مبتلا به سل حنجره در هوا منتشر شود و استنشاق این ذرات توسط دیگران، زمینه ابتلا را فراهم کند.
وی افزود: در افرادی که سیستم ایمنی سالم دارند، باکتری عامل سل در ریه مهار شده و بیماری فعال ایجاد نمیکند، اما در صورت تضعیف سیستم ایمنی، این باکتری میتواند فعال شده و موجب بروز بیماری شود.
این متخصص بیماریهای عفونی، سرفههای مزمن بیش از هشت هفته، تنگی نفس، کاهش وزن و تعریق شبانه را از مهمترین علائم هشداردهنده سل فعال عنوان کرد و گفت: در صورت مشاهده این علائم، مراجعه فوری به پزشک و انجام آزمایش خلط صبحگاهی برای تشخیص دقیق بیماری ضروری است.
سیاح درباره عوامل فعال شدن مجدد سل در بدن توضیح داد: بیماریهایی مانند HIV/AIDS، سرطان، مصرف داروهای سرکوبکننده سیستم ایمنی مانند کورتونها و داروهای شیمیدرمانی و همچنین سنین پایین یا کهولت سن میتوانند با تضعیف سیستم ایمنی، زمینه فعال شدن باکتری سل را فراهم کنند.
وی با اشاره به اهمیت بررسی وضعیت سلامت اطرافیان بیماران مبتلا به سل گفت: افرادی که در تماس نزدیک با بیماران مبتلا قرار دارند، باید از نظر ابتلا به سل فعال یا نهفته مورد ارزیابی پزشکی قرار گیرند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین توصیه کرد: بیمارانی که قرار است تحت درمان با داروهای تضعیفکننده سیستم ایمنی قرار گیرند، لازم است پیش از شروع درمان، تست پوستی سل را انجام دهند و در صورت تشخیص سل نهفته، درمان پیشگیرانه پیش از آغاز داروهای اصلی انجام شود.
وی با تأکید بر رعایت اصول بهداشتی افزود: بیماران مبتلا به سل تا دو هفته پس از شروع درمان باید با استفاده از ماسک N۹۵ از انتشار میکروب جلوگیری کرده و در محیط ایزوله نگهداری شوند. همچنین استفاده از این نوع ماسک برای اطرافیان بیمار به منظور جلوگیری از ورود میکروب به سیستم تنفسی توصیه میشود.
سیاح در پایان بار دیگر بر ضرورت جدی گرفتن سرفههای مزمن و سایر علائم مشکوک به سل تأکید کرد و خواستار مراجعه به مراکز درمانی و انجام بررسیهای پزشکی در صورت بروز این نشانهها شد.