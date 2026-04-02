وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور

​رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا آخرین وضعیت تردد و ترافیکی محورهای شمالی کشور را شرح داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیرهای رفت و برگشت به‌صورت روان جریان دارد و هیچ‌گونه گره ترافیکی در این مسیرها گزارش نشده است. 

وی افزود: محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط جوی در این مناطق پایدار است. با این حال، در برخی از محورهای استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بارش باران گزارش شده است. همچنین در برخی محورهای استان سیستان و بلوچستان وزش باد همراه با گرد و خاک مشاهده می‌شود که می‌تواند موجب کاهش دید افقی رانندگان شود. 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجادر ادامه به محورهای مسدود شریانی اشاره کرد و گفت: محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل مسیر داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی انجام می‌شود. 

وی اشاره کرد: همچنین محور بوشهر–دیر و محور اصفهان–شهرضا (حدفاصل بهارستان تا سه‌راهی مبارکه) نیز تا اطلاع بعدی مسدود هستند. 

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی تصریح کرد: محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، زرآباد–چاهان، کمربندی یاسوج–اصفهان و محور بادوله–بامنیر در حال حاضر مسدود هستند. 

وی همچنین از انسداد فصلی برخی محورهای کشور خبر داد و گفت: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند.

