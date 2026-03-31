۴ همت خسارت به مراکز دانشگاهی و علمی کشور در پی حملات اخیر
معاونت اداری، مالی و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گزارشی تازه، آخرین برآوردهای مربوط به خسارات وارد شده به مجموعههای دانشگاهی و مراکز علمی کشور را در پی حملات اخیر دشمن اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام معاونت اداری، مالی و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در پی تجاوز جنایتکارانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکای خبیث، بررسیها نشان میدهد که در جریان این حملات، ۱۵۴ نقطه علمی و آموزشی در ۲۱ دانشگاه، مؤسسه و مرکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم دچار آسیب شده است.
طبق برآوردهای اولیه کارشناسی، تا این لحظه میزان خسارات وارده به این مراکز تاکنون بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این خسارات شامل آسیب به ساختمانهای آموزشی، فضاهای پژوهشی، زیرساختهای علمی بوده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن محکوم کردن این اقدامات ددمنشانه، بر ضرورت حمایت و بازسازی سریع زیرساختهای علمی و آموزشی کشور تأکید دارد تا روند فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها در کوتاهترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.