۴ همت خسارت به مراکز دانشگاهی و علمی کشور در پی حملات اخیر

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام معاونت اداری، مالی و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در پی تجاوز جنایت‌کارانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکای خبیث، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان این حملات، ۱۵۴ نقطه علمی و آموزشی در ۲۱ دانشگاه، مؤسسه و مرکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم دچار آسیب شده است.

طبق برآوردهای اولیه کارشناسی، تا این لحظه میزان خسارات وارده به این مراکز تاکنون بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این خسارات شامل آسیب به ساختمان‌های آموزشی، فضاهای پژوهشی، زیرساخت‌های علمی بوده است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن محکوم کردن این اقدامات ددمنشانه، بر ضرورت حمایت و بازسازی سریع زیرساخت‌های علمی و آموزشی کشور تأکید دارد تا روند فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.

