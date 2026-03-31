خدمات درمانی و توانبخشی در منزل به جانبازان احراز شده جنگ

به گزارش ایلنا، شهاب‌الدین فلاح، مدیر کل درمان و توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران از امکان ارائه خدمات در منزل و تجهیزات توانبخشی با تأیید مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌ها برای عزیزانی که در جنگ رمضان احراز جانبازی از مبادی قانونی دریافت کرده‌اند، خبر داد.

او اعلام کرد: با هماهنگی انجام‌شده با معاونت بهداشت و درمان بنیاد، تأمین خدمات در منزل و تجهیزات توانبخشی برای عزیزانی که در جنگ رمضان احراز جانبازی از مبادی قانونی دریافت کرده‌اند با تأیید مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان انجام می‌شود.

وی افزود: خدمات در منزل همچون فیزیوتراپی، پانسمان و… و خدمات توانبخشی شامل ویلچر، واکر و… توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌ها به این عزیزان با تأیید مدیرکل استان ارائه می‌شود.

