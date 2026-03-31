سلامت لثه در بحران، کلید پیشگیری از مشکلات جدی دندانی

به گزارش ایلنا، مینا جمشیدی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با تاکید بر ضرورت پایبندی به عادت‌های بهداشتی مناسب و رویکرد پیشگیرانه هشدار داد که بی‌توجهی به بهداشت دهان و دندان، به‌خصوص سلامت لثه و بافت‌های حمایت‌کننده، می‌تواند در تمامی گروه‌های سنی منجر به بیماری‌های لثه، تحلیل استخوان و در نهایت از دست رفتن دندان‌ها شود.

این متخصص پریودانتیکس، استفاده منظم (دو بار در روز) از خمیردندان حاوی فلوراید را برای کودکان بالای دو سال توصیه کرد و کاهش مصرف مواد شیرین و قندی را عاملی مهم در سلامت دندان‌های آنان برشمرد.

وی همچنین به بزرگسالان گوشزد کرد که با رعایت بهداشت کامل دهان و دندان، شامل مسواک زدن منظم، استفاده روزانه از نخ دندان و پرهیز از مصرف دخانیات و مواد اسیدی، می‌توانند سلامت لثه و بافت‌های نگهدارنده دندان‌های خود را حفظ کنند.

دکتر جمشیدی خاطرنشان کرد: در صورت بروز پوسیدگی یا التهاب در نواحی مختلف دهان، تمیز نگه داشتن مداوم این نواحی می‌تواند از تشدید مشکلات جلوگیری کند. در مواردی که درد یا تورم ادامه یابد، مراجعه فوری به دندانپزشک و مصرف داروهای تجویز شده، ضروری است.

وی بر فوریت رسیدگی به علائم جدی مانند تورم صورت یا اطراف دندان تاکید کرد و گفت: این علائم می‌تواند نشان‌دهنده وجود عفونتی جدی باشد که نیازمند درمان سریع و در برخی موارد، مصرف آنتی‌بیوتیک است. همچنین، در مواجهه با ضربه‌های دندانی، مراجعه زودهنگام به دندانپزشک، شانس بازیابی موفقیت‌آمیز دندان‌ها و جلوگیری از عوارض بعدی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

به گزارش وبدا، جمشیدی در پایان، نقش زمان را در درمان‌های مربوط به دندان‌های نگهدارنده و دائمی، حیاتی توصیف کرد و یادآور شد: حفظ سلامت لثه و بافت‌های اطراف دندان، موثرترین راهکار برای نگهداری طولانی‌مدت از دندان‌ها و ارتقا کلی سلامت عمومی فرد است و رعایت اصول بهداشتی، به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های درمانی، به کاهش عوارض ناخواسته و حفظ کیفیت زندگی کمک شایانی خواهد کرد.

