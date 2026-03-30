سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد:

کلاس‌های درس در همه مقاطع تحصیلی تا پایان فروردین مجازی است

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: کلاس‌های دانش آموزان در همه مقاطع تحصیلی تا پایان فروردین به صورت مجازی برگزار خواهد شد و برای اردیبهشت اطلاع‌رسانی می‌شود.

به گزارش ایلنا، علی فرهادی گفت: امتحانات دانش آموزان پایه‌های هفتم تا دهم از ۹ خرداد آغاز می‌شود. 

وی گفت: مدارس فرصت دارند تا قبل از شروع امتحانات، تدریس کتاب‌های درسی را تکمیل کنند. 

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: معلمان مدارس ابتدایی موظفند، ثبت نمرات ارزشیابی توصیفی را از ۹ خرداد آغاز کنند. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فرهادی در ادامه افزود: درباره زمان امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

