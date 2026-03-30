به گزارش ایلنا، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، در بازدید از این تالاب از آخرین وضعیت اقدامات و برنامه‌های مرتبط با حفاظت و مدیریت تالاب و اجرای مصوبات ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌ها در خصوص احیای تالاب بین المللی میانکاله و خلیج گرگان مورد بررسی قرار گرفت.

وی همپنین از گزارش پیشرفت مطالعه سیمای منابع و مصارف آب در حوضه‌های آبریز بالادست، طرح لایروبی کانال‌ها و انهار منتهی به تالاب، مطالعه فاز اجرایی انتقال پساب تصفیه‌خانه‌های شهری و آب برگشتی نیروگاه، و نیز مراحل احداث و تجهیز مرکز منطقه‌ای حفاظت از فوک خزری بازدید کرد.

در ادامه، لاهیجان‌زاده با محیط‌بانان مستقر در منطقه دیدار و ضمن گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره، در جریان مسائل، نیازها و چالش‌های اجرایی آنها قرار گرفت.

در این بازدید، بر ضرورت تداوم اقدامات حفاظتی و مدیریتی، پیگیری تأمین و تخصیص حقابه زیست‌محیطی تالاب، کاهش و کنترل آلاینده‌های ورودی، و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با حفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند تأکید شد.

تالاب بین‌المللی میانکاله به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اکوسیستم‌های آبی کشور، از جایگاه ویژه‌ای در حفظ تنوع زیستی و حمایت از گونه‌های گیاهی و جانوری برخوردار بوده و صیانت از آن، مستلزم هماهنگی و همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.

