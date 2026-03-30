به گزارش ایلنا، مجتبی حسین‌نژاد گفت: آمار تجمیعی زکات فطریه و کفارات در ماه رمضان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مجموع مبالغ جمع‌آوری‌شده در سراسر کشور به حدود ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده و این رقم حاکی از مشارکت قابل توجه مردم در کمک به مددجویان سازمان بهزیستی است.

وی افزود: فرآیند جمع‌آوری زکات فطریه از طریق روش‌های مختلف از جمله مراکز حضوری و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به آدرس https://mosharekat.behzisti.ir/ انجام شده است.

معاون مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی گفت: این آمار بیانگر آن است که علیرغم شرایط اقتصادی، فرهنگ نیکوکاری و مشارکت در امور خیرخواهانه همچنان در میان مردم جایگاه قابل توجهی دارد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، وی بیان کرد: از طریق درگاه پرداخت مشارکت مردمی سازمان بهزیستی نیز حدود ۴۴۷ میلیون تومان زکات فطریه جمع‌آوری شده است.

