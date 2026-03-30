جمع‌آوری ۱۱۰ میلیارد تومان زکات فطریه به مددجویان بهزیستی

معاون مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی اعلام کرد: ​مردم در ماه رمضان در مجموع حدود ۱۱۰ میلیارد تومان زکات فطریه و کفاره خود را به مددجویان سازمان بهزیستی پرداخت کردند.

به گزارش ایلنا، مجتبی حسین‌نژاد گفت: آمار تجمیعی زکات فطریه و کفارات در ماه رمضان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مجموع مبالغ جمع‌آوری‌شده در سراسر کشور به حدود ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده و این رقم حاکی از مشارکت قابل توجه مردم در کمک به مددجویان سازمان بهزیستی است. 

وی افزود: فرآیند جمع‌آوری زکات فطریه از طریق روش‌های مختلف از جمله مراکز حضوری و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به آدرس https://mosharekat.behzisti.ir/ انجام شده است. 

معاون مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی گفت: این آمار بیانگر آن است که علیرغم شرایط اقتصادی، فرهنگ نیکوکاری و مشارکت در امور خیرخواهانه همچنان در میان مردم جایگاه قابل توجهی دارد. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، وی بیان کرد: از طریق درگاه پرداخت مشارکت مردمی سازمان بهزیستی نیز حدود ۴۴۷ میلیون تومان زکات فطریه جمع‌آوری شده است.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
