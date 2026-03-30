احتمال اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس/ ترافیک سنگین در محورهای شمالی

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور در روز ۱۰ فروردین‌ماه، اظهار کرد: با توجه به روزهای پایانی تعطیلات نوروز و تداخل موج رفت و برگشت مسافران، شاهد افزایش قابل توجه حجم تردد در جاده‌های منتهی به استان‌های شمالی، تهران و البرز هستیم.

وی افزود: از پنجم فروردین‌ماه، به دلیل سنگینی ترافیک و به‌منظور تخلیه بار ترافیکی، محدودیت‌های مقطعی و اعمال طرح‌های یک‌طرفه در برخی محورها اجرا شده که عمدتاً شامل جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال بوده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در حال حاضر نیز از ساعاتی قبل بر حجم ترافیک این محورها افزوده شده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم این روند، محور چالوس در ساعات آینده به‌صورت مقطعی یک‌طرفه شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره جزئیات ترافیکی گفت: در حال حاضر در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر (شمال به جنوب) ترافیک سنگین برقرار است.

وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر (شمال به جنوب) محدوده بایجان ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: محور فیروزکوه در مسیر (جنوب به شمال) محدوده پل سفید با ترافیک سنگین همراه است، در حالی که در مسیر (شمال به جنوب) این محور تردد روان جریان دارد.

وی از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج محدوده مهرشهر خبر داد و گفت: تردد در محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محبی در خصوص شرایط جوی سایر محورهای کشور نیز بیان کرد: در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه و لرستان بارش برف و باران ادامه دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا به مسافران توصیه کرد که پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط ترافیکی اطلاع کسب کرده و با مدیریت زمان سفر، از تردد در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند تا سفری ایمن‌تر و روان‌تر داشته باشند.

انتهای پیام/