پاسخگویی به بیش از ۱۲۷ هزار تماس و درخواست مشاوره روانی در سامانه ۴۰۳۰

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر؛ پیر حسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به عملکرد سامانه ملی ۴۰۳۰ در حوزه حمایت اجتماعی و روان و پزشکی اعلام کرد: این سامانه، نماد همدلی، تخصص و حضور میدانی هلال‌احمر در کنار مردم است؛ حضوری که با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام و با هدف ارتقای تاب‌آوری ملی و اقتدار اجتماعی شکل گرفته و امروز به یک پشتوانه مطمئن برای آحاد جامعه تبدیل شده است.

کولیوند با بیان اینکه تا ۹ فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۱۲۷ هزار و ۷۸۰ تماس مشاوره‌ای در این سامانه پاسخ داده شده است، افزود: در این مسیر، بیش از ۶۱۳ هزار و ۷۴۳ دقیقه مشاوره تخصصی، معادل ۱۰ هزار و ۲۲۹ ساعت خدمت خالص انسانی و حرفه‌ای به مردم ارائه شده است؛ خدمتی که نشان‌دهنده تعهد بی‌وقفه و روح بلند خدمت‌گزاری در هلال‌احمر است.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل نیروهای داوطلب متخصص گفت: حضور ۱۹۲۱ مشاور داوطلب در این سامانه، جلوه‌ای درخشان از مشارکت نخبگان، متخصصان و دلسوزان این سرزمین است که بی‌هیچ چشم‌داشتی، دانش و تجربه خود را در مسیر آرامش‌بخشی به جامعه به کار گرفته‌اند. این داوطلبان، افسران خط مقدم آرامش روانی جامعه‌اند؛ کسانی که در سکوت، اما با اثرگذاری عمیق، به کاهش اضطراب‌ها، افزایش امید و بازسازی روحیه مردم کمک می‌کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: خدمات ارائه‌شده در سامانه ۴۰۳۰، تنها پاسخ به یک تماس نیست؛ بلکه گامی مؤثر در پیشگیری از بحران‌های روانی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان سلامت روان در کشور است. این خدمات، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری فردی و اجتماعی داشته و توانسته است حس امنیت، اعتماد و امید را در میان مردم تقویت کند.

کولیوند با اشاره به رضایتمندی بالای مردم از این خدمات گفت: بازخوردهای دریافتی نشان می‌دهد که مردم، سامانه ۴۰۳۰ را به‌عنوان پناهگاهی امن و قابل اعتماد می‌شناسند؛ جایی که صدای‌شان شنیده می‌شود و پاسخ‌هایی علمی، انسانی و امیدبخش دریافت می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به گستره فعالیت‌های هلال‌احمر اظهار داشت: جمعیت هلال‌احمر، تنها در عرصه امداد و نجات حضور ندارد، بلکه در حوزه‌های اجتماعی، آموزشی و فرهنگی نیز با تمام توان در کنار مردم ایستاده است. از آموزش همگانی و ارتقای فرهنگ ایمنی تا حضور در بحران‌ها و بلایا، همه نشان‌دهنده عزم راسخ این نهاد مردمی‌برای خدمت بی‌منت است.

کولیوند در پایان با تجلیل از امدادگران هلال‌احمر گفت: غیرت، شجاعت و فداکاری امدادگران ما، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای کشور است. این عزیزان، در سخت‌ترین شرایط، بی‌هراس و با قلبی سرشار از عشق به مردم، در میدان حضور دارند و پرچم انسان‌دوستی را برافراشته نگه می‌دارند. سامانه ۴۰۳۰ نیز امتداد همین روحیه جهادی است؛ صدایی که از دل هلال‌احمر برمی‌خیزد و به قلب مردم آرامش می‌بخشد.

