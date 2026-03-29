حمله هوایی مجدد آمریکا و اسرائیل به دانشگاه صنعتی اصفهان؛ ۴ نفر مجروح شدند

به گزارش ایلنا، مطابق اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، حوالی ساعت ۱۴ روز نهم فروردین، دانشگاه صنعتی اصفهان برای دومین بار، هدف حمله وحشیانه هوایی متجاوزان صهیونیستی آمریکایی، قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌های اولیه، در اثر این حمله ضدبشری که به یکی از پژوهشکده‌های دانشگاه صورت گرفت خسارت به چندین ساختمان دیگر وارد شده و منجر به مجروح شدن سطحی ۴ نفر از کارکنان دانشگاه شده است.

بررسی میزان دقیق خسارات و جزئیات بیشتر این حادثه همچنان ادامه دارد. ششم فروردین ماه هم دشمنان دانش و پیشرفت ملت ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان را هدف حملات وحشیانه خود قرار داده بودند.

انتهای پیام/