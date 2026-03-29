بایدها و نبایدهای تغذیه، دارو و مراقبت بیماران دیابتی در بحرانها
متخصص بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، بر ضرورت آمادگی همهجانبه بیماران دیابتی در شرایط بحرانی تأکید کرد و توصیههای کلیدی در خصوص بایدها و نبایدهای تغذیه، دارو و مراقبتهای ضروری را ارائه داد.
به گزارش ایلنا، زهرا استاد علیپور، متخصص بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با اشاره به اینکه «مدیریت جامع دیابت در شرایط بحرانی نیازمند آمادگی همهجانبه است»، اظهار داشت: بیماران دیابتی باید وعدههای غذایی کوچک و منظم را در دستور کار قرار دهند و مصرف فیبر بالا را در اولویت بگذارند. کنترل مواد نشاستهای و کاهش نوشیدنیهای شیرین نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی، در خصوص انسولین و مدیریت افت قند خون، اظهار داشت: تعدیل دوز انسولین باید با مشورت پزشک صورت گیرد. در صورت بروز علائم افت قند خون مانند لرز و تعریق، مصرف ۱۵ گرم قند و اندازهگیری مجدد قند خون ضروری است. بیماران باید همواره قند یا آبمیوه همراه داشته باشند.
وی همچنین، به اهمیت مدیریت استرس در کنترل دیابت اشاره کرد و گفت: روشهای طبیعی مانند تنفس عمیق و استراحت کافی میتواند به کاهش استرس کمک کند و در صورت نیاز، مراجعه به روانپزشک توصیه میشود.
وی در خصوص علائم قند خون بالا و خطر کما، هشدار داد: علائمی چون، درد شکم، تهوع استفراغ، خواب آلودگی، بوی استون در نفس، نشاندهنده وضعیت خطرناک است و نیاز به مراجعه فوری به پزشک دارد.
استاد علیپور، بر شرایط نگهداری صحیح انسولین، به ویژه در دمای مناسب (زیر ۲۵تا ۳۰ درجه تا ۲۸ روز و اجتناب از دمای بالای ۳۰-۳۵ درجه) تأکید کرد و افزود: در صورتعدم دسترسی به یخچال، باید از خنکترین مکانها استفاده کرد و نشانههای خرابی انسولین را جدی گرفت.
این متخصص بیماریهای داخلی، همراه داشتن کیت اضطراری شامل دارو، گلوکومتر، نوار تست قند و کارت پزشکی را برای بیماران دیابتی حیاتی دانست و بر لزوم مراقبت روزانه از پاها و رسیدگی سریع به زخمها تأکید کرد.
به گزارش وبدا، وی در پایان، بر ذخیره دارو، کنترل مداوم قند خون، آشنایی با علائم افت قند یا افزایش قند و مراقبت از پاها به عنوان ارکان اصلی مدیریت دیابت در شرایط بحرانی تاکید کرد.