به گزارش ایلنا، زهرا استاد علیپور، متخصص بیماری‌های داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با اشاره به اینکه «مدیریت جامع دیابت در شرایط بحرانی نیازمند آمادگی همه‌جانبه است»، اظهار داشت: بیماران دیابتی باید وعده‌های غذایی کوچک و منظم را در دستور کار قرار دهند و مصرف فیبر بالا را در اولویت بگذارند. کنترل مواد نشاسته‌ای و کاهش نوشیدنی‌های شیرین نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی، در خصوص انسولین و مدیریت افت قند خون، اظهار داشت: تعدیل دوز انسولین باید با مشورت پزشک صورت گیرد. در صورت بروز علائم افت قند خون مانند لرز و تعریق، مصرف ۱۵ گرم قند و اندازه‌گیری مجدد قند خون ضروری است. بیماران باید همواره قند یا آبمیوه همراه داشته باشند.

وی همچنین، به اهمیت مدیریت استرس در کنترل دیابت اشاره کرد و گفت: روش‌های طبیعی مانند تنفس عمیق و استراحت کافی می‌تواند به کاهش استرس کمک کند و در صورت نیاز، مراجعه به روانپزشک توصیه می‌شود.

وی در خصوص علائم قند خون بالا و خطر کما، هشدار داد: علائمی چون، درد شکم، تهوع استفراغ، خواب آلودگی، بوی استون در نفس، نشان‌دهنده وضعیت خطرناک است و نیاز به مراجعه فوری به پزشک دارد.

استاد علیپور، بر شرایط نگهداری صحیح انسولین، به ویژه در دمای مناسب (زیر ۲۵تا ۳۰ درجه تا ۲۸ روز و اجتناب از دمای بالای ۳۰-۳۵ درجه) تأکید کرد و افزود: در صورت‌عدم دسترسی به یخچال، باید از خنک‌ترین مکان‌ها استفاده کرد و نشانه‌های خرابی انسولین را جدی گرفت.

این متخصص بیماری‌های داخلی، همراه داشتن کیت اضطراری شامل دارو، گلوکومتر، نوار تست قند و کارت پزشکی را برای بیماران دیابتی حیاتی دانست و بر لزوم مراقبت روزانه از پاها و رسیدگی سریع به زخم‌ها تأکید کرد.

به گزارش وبدا، وی در پایان، بر ذخیره دارو، کنترل مداوم قند خون، آشنایی با علائم افت قند یا افزایش قند و مراقبت از پاها به عنوان ارکان اصلی مدیریت دیابت در شرایط بحرانی تاکید کرد.

