بیانیه دانشگاه خوارزمی در محکومیت تجاوز به دانشگاه علم و صنعت ایران
به گزارش ایلنا، متن بیانیه دانشگاه خوارزمی در محکومیت تجاوز به محافل علمی، دانشمندان و بویژه دانشگاه علم و صنعت ایران به این شرح است:
به نام خداوند جان و خرد
آموزش و یادگیری نشانگر تعالی اندیشه و آگاهی تمدنها و نماد پیشرفت فکری و اجتماعی بشر است. ایران در درازای تاریخ پرافتخار خود پرورش دهنده دانشمندان و ادیبان نامداری مانند ابن سینا، بیرونی و خوارزمی و فرودسی و سعدی و حافظ و مولانا بوده است و ملت ایران امروز به خود میبالد که سهم تاثیرگذاری در تمدن بشری داشته است.
دستاوردهای غرورآمیز علمی امروز دانشمندان و دانشگاههای ایران در ادامه مسیر علمپروری ایرانیان است که نخبگان دانشگاهی ایران را همچون پیشینیان خود به مرزهای دانش و پیشرفت علمی در برخی حوزهها رسانده و ساختههای دست ایشان تحسین جهانیان را در پی داشته است.
رژیم جنایتکار اسرائیل به همراه آمریکای سلطهگر و تمامیت خواه که سالهاست مبلغ و مدعی دروغین آزادی و حقوق بشر هستند و به این بهانه جنایات بیشماری در گوشه و کنار جهان رقم زدهاند، در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران نقاب از چهره خبیث خود برداشته و آشکارا به مدارس، محیطهای علمی و دانشگاهی و دانشمندان ایران حمله و زیرساختهای علمی و آموزشی را نابود میکنند. آسیب به مراکز علمی و آموزشی، ضربهای جبران ناپذیر به مسیر پیشرفت دانش و سرمایه مشترک بشری است. دانشگاه خاستگاه عرضه اندیشه، نوآوری و بستری برای سازندگی و تربیت نسلهای آینده است و امنیت و حرمت این نهاد علمی و انسانی میباید در هر شرایطی پاس داشته شود.
دانشگاه خوارزمی ضمن هشدار در مورد هرگونه تهدید علیه زیرساختهای علمی و آموزشی و دانشمندان کشور و لزوم حفاظت و حراست از نهاد علم و اندیشه، جنایت متجاوزان به دانشگاه علم و صنعت را به شدیدترین وجه محکوم میکند و این حملات را ننگی در تاریخ بشریت و موجب شرم منادیان دروغین آزادی میداند و از همهی دانشگاهها و دانشگاهیان آزاده جهان دعوت میکند تا در حمایت از امنیت و حرمت دانشگاهها همصدا شده و با محکوم کردن این حملات، خواهان توقف وارد آوردن هرگونه آسیب و تهدید به نهادهای علمی کشور شوند.
بیتردید وجود دانشگاههای آزاد و آباد زمینه ساز استمرار پیشرفت علم و خدمت دانشگاهیان به تمدن بشر است و این مسئولیت همگانی است که پاسدار و حافظ محیطهای علمی و دانشگاهی باشند.
روابط عمومی دانشگاه خوارزمی