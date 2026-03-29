بیانیه دانشگاه خوارزمی در محکومیت تجاوز به دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه خوارزمی ضمن هشدار در مورد هرگونه تهدید علیه زیرساخت‌های علمی و آموزشی و دانشمندان کشور و لزوم حفاظت و حراست از نهاد علم و اندیشه، جنایت متجاوزان به دانشگاه علم و صنعت را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند و این حملات را ننگی در تاریخ بشریت و موجب شرم منادیان دروغین آزادی می‌داند.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه دانشگاه خوارزمی در محکومیت تجاوز به محافل علمی، دانشمندان و بویژه دانشگاه علم و صنعت ایران به این شرح است: 

به نام خداوند جان و خرد

آموزش و یادگیری نشانگر تعالی اندیشه و آگاهی تمدن‌ها و نماد پیشرفت فکری و اجتماعی بشر است. ایران در درازای تاریخ پرافتخار خود پرورش دهنده دانشمندان و ادیبان نامداری مانند ابن سینا، بیرونی و خوارزمی و فرودسی و سعدی و حافظ و مولانا بوده است و ملت ایران امروز به خود می‌بالد که سهم تاثیرگذاری در تمدن بشری داشته است. 

دستاوردهای غرورآمیز علمی امروز دانشمندان و دانشگاه‌های ایران در ادامه مسیر علم‌پروری ایرانیان است که نخبگان دانشگاهی ایران را همچون پیشینیان خود به مرزهای دانش و پیشرفت علمی در برخی حوزه‌ها رسانده و ساخته‌های دست ایشان تحسین جهانیان را در پی داشته است. 

رژیم جنایتکار اسرائیل به همراه آمریکای سلطه‌گر و تمامیت خواه که سالهاست مبلغ و مدعی دروغین آزادی و حقوق بشر هستند و به این بهانه جنایات بیشماری در گوشه و کنار جهان رقم زده‌اند، در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران نقاب از چهره خبیث خود برداشته و آشکارا به مدارس، محیط‌های علمی و دانشگاهی و دانشمندان ایران حمله و زیرساخت‌های علمی و آموزشی را نابود می‌کنند. آسیب به مراکز علمی و آموزشی، ضربه‌ای جبران ناپذیر به مسیر پیشرفت دانش و سرمایه مشترک بشری است. دانشگاه خاستگاه عرضه اندیشه، نوآوری و بستری برای سازندگی و تربیت نسل‌های آینده است و امنیت و حرمت این نهاد علمی و انسانی می‌باید در هر شرایطی پاس داشته شود. 

دانشگاه خوارزمی ضمن هشدار در مورد هرگونه تهدید علیه زیرساخت‌های علمی و آموزشی و دانشمندان کشور و لزوم حفاظت و حراست از نهاد علم و اندیشه، جنایت متجاوزان به دانشگاه علم و صنعت را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند و این حملات را ننگی در تاریخ بشریت و موجب شرم منادیان دروغین آزادی می‌داند و از همه‌ی دانشگاه‌ها و دانشگاهیان آزاده جهان دعوت می‌کند تا در حمایت از امنیت و حرمت دانشگاه‌ها هم‌صدا شده و با محکوم کردن این حملات، خواهان توقف وارد آوردن هرگونه آسیب و تهدید به نهادهای علمی کشور شوند. 

بی‌تردید وجود دانشگاه‌های آزاد و آباد زمینه ساز استمرار پیشرفت علم و خدمت دانشگاهیان به تمدن بشر است و این مسئولیت همگانی است که پاسدار و حافظ محیط‌های علمی و دانشگاهی باشند. 

روابط عمومی دانشگاه خوارزمی

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
