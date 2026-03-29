مدیرعامل بنیاد برکت خبر داد:

شناسایی ۵۱۰۰ کسب و کار آسیب دیده در جنگ/ تخصیص تسهیلات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی با بازپرداخت ۵ساله

به گزارش ایلنا، سید امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، از اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در جریان «جنگ رمضان» خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید امیرحسین مدنی با اشاره به پرداخت این تسهیلات حمایتی گفت: این تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به صورت قرض‌الحسنه با دوره بازپرداخت ۵ساله به واحدهای خسارت‌دیده پرداخت خواهد شد. همچنین تسهیلات از ۵۰۰ میلیون تا ۵میلیارد تومان مرابحه ۱۵ درصد و ۴ساله پرداخت می‌شود. 

وی با اشاره به روند شناسایی واحدهای هدف افزود: تاکنون نزدیک به ۵ هزار و ۱۰۰ واحد در سراسر کشور شناسایی شده‌اند. این واحدها از طریق شبکه ما در حال اهلیت‌سنجی و برآورد خسارت هستند و ان شاءالله تسهیلات در اختیارشان قرار می‌گیرد. 

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام تأکید کرد که این منابع جدا از حمایت‌های احتمالی دولت از جمله کمک‌های بلاعوض است و هدف از آن، بازگشت سریع‌تر این کسب‌وکارها به چرخه تولید و بازار کار عنوان شده است. 

بر اساس اعلام مدیرعامل بنیاد برکت، واحدهای آسیب‌دیده می‌توانند برای ثبت درخواست دریافت خسارت خود با شماره تلفن *۸۹۰۰* تماس حاصل کنند یا به سایت نوآیند (۸۹۰۰. ir) مراجعه کنند.

 

