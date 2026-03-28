فرآیند‌ آموزشی مدارس بر اساس شرایط هر استان تعیین خواهد شد

به گزارش ایلنا، رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی در نشست شورای معاونان با ارائه گزارشی از وضعیت آموزشی کشور، اظهار کرد: برخلاف روال سال‌های گذشته که معمولاً از بیستم اسفندماه روند آموزش با افت مواجه می‌شد، امسال کلاس‌های مجازی در تمامی استان‌ها تا ۲۸ اسفند ماه به‌صورت منظم برگزار شد.

وی با اشاره به ارزیابی‌های میدانی و ارتباط مستقیم با دانش‌آموزان، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد معلمان در سراسر کشور تا آخرین روزهای سال به‌صورت فعال در فرآیند آموزش حضور داشتند که این موضوع بیانگر تعهد بالای معلمان کشور است.

معاون آموزش ابتدایی درباره تصمیم‌گیری برای ادامه سال تحصیلی گفت: در جلسات برگزار شده با استان‌ها، دو رویکرد مورد بررسی قرار گرفت؛ اتخاذ تصمیم سراسری یا واگذاری اختیار به استان‌ها بر اساس شرایط بومی. جمع‌بندی نهایی بر این اساس شکل گرفت که تداوم آموزش تا پایان خردادماه دنبال شود، اما نحوه اجرای آن (اعم از حضوری یا مجازی) به شرایط هر استان واگذار شود.

حکیم‌زاده با اشاره به تفاوت شرایط اقلیمی و آموزشی در مناطق مختلف کشور، تصریح کرد: برخی استان‌ها، از جمله استان‌های جنوبی، با محدودیت‌هایی در ادامه آموزش حضوری مواجه هستند، از این‌رو انعطاف در تصمیم‌گیری و توجه به اقتضائات منطقه‌ای یک ضرورت جدی است.

وی ادامه داد: بر اساس پیشنهاد ارائه‌شده، مدت زمان آموزش نسبت به روال عادی حدود دو هفته افزایش خواهد یافت تا امکان جبران وقفه‌های احتمالی و تثبیت یادگیری دانش‌آموزان فراهم شود.

معاون آموزش ابتدایی از برنامه‌ریزی ویژه برای دانش‌آموزان پایه اول خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت سواد پایه، تلاش شده حتی در شرایط خاص، با استفاده از ظرفیت گروه‌های کوچک و روش‌های تکمیلی، ارزیابی دقیق‌تری از مهارت‌های آموزشی این دانش‌آموزان انجام شود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی در پایان با اشاره به اقدامات پشتیبانی در حوزه آموزش، افزود: شبکه‌سازی میان مدیران مدارس، تأمین و بارگذاری محتوای آموزشی به‌صورت آفلاین و همچنین حضور میدانی در استان‌های دارای دانش‌آموزان آسیب‌دیده، از جمله اقداماتی بوده که در راستای تداوم آموزش و حمایت از خانواده‌ها انجام شده است.

