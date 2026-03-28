دانشگاه علم و صنعت توضیح داد:
اصابت پرتابه توسط دشمن هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است
روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت حمله به مراکز علمی را مغایر اصول انسانی و قوانین بین المللی دانست و گفت: حمله بامداد گذشته آمریکایی صهیونیستی به این دانشگاه خوشبختانه تلفات جانی نداشته است.
به گزارش ایلنا، دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد: متاسفانه بامداد روز شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۵ حمله هوایی از سوی دشمن امریکایی- صهیونیستی به ساختمانهایی پژوهشی و آموزشی در دانشگاه علم و صنعت ایران، موجب وارد آمدن خسارت به این ساختمانها و ایجاد رعب و وحشت در بین ساکنین اماکن مجاور دانشگاه همچون اماکن مسکونی، تجاری و بیماران بیمارستان مجاور دانشگاه شده است.
خوشبختانه اصابت پرتابه توسط دشمن خبیث هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است. دانشگاه علم و صنعت ایران حمله به مراکز علمی و دانشگاهی را که مغایر با اصول انسانی و خلاف قوانین بینالمللی میباشد، به شدت محکوم مینماید.