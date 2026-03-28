ارائه روزانه ۱۴ هزار خدمات اجتماعی در محلات توسط همیاران بهزیستی
به گزارش ایلنا، سلمان حسینی ضمن تشریح اقدامات این مرکز در شرایط بحرانی اخیر از فعالیت گسترده شبکهای متشکل از داوطلبان محلی برای مقابله با پیامدهای روانی و اجتماعی جنگ خبر داد.
وی با اشاره به حضور فعال همیاران سلامت روانی اجتماعی در خط مقدم خدمترسانی به مردم، جزئیات اقدامات انجام شده را تبیین کرد.
رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: هماکنون ۵۳۴ گروه همیار سلامت روانی اجتماعی متشکل از نیروهای داوطلب محلی در بیش از ۲۴۴ شهرستان کشور مستقر و فعال هستند. این گروهها با بهرهگیری از ظرفیت ۵۰۰ تسهیلگر محلی، روزانه بیش از ۱۴ هزار خدمت متنوع را به شهروندان ارائه میدهند.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش در زمان بحران افزود: تولید و انتشار محتواهای آموزشی در قالب پادکست، بروشورهای الکترونیکی و چاپی با تمرکز بر مؤلفه تابآوری از اقدامات کلیدی این گروههاست. این آموزشها به طور اختصاصی برای گروههای آسیبپذیر از جمله کودکان، نوجوانان، سالمندان و زنان باردار طراحی شده تا توانمندی آنها در مواجهه با شرایط جنگی افزایش یابد.
حسینی به هماهنگیهای صورت گرفته با سایر نهادهای امدادی اشاره کرد و گفت: داوطلبان ما با برقراری ارتباط با سازمانهایی نظیر هلالاحمر و وزارت بهداشت، دورههای آموزش فوریتهای پزشکی و شیوههای مقابله با بحرانهای زیرساختی (مانند قطع آب و انرژی) را برای ساکنان محلات برگزار کردهاند.
رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی با بیان اینکه ایجاد آرامش روانی در محلات اولویت اصلی است، تصریح کرد: توزیع وسایل آموزشی و اسباببازی میان کودکان، برگزاری مسابقات محلی و اجرای برنامههای قصهگویی و بازیهای بومی، با هدف کاهش استرس و انتقال مهارتهای زندگی به خانوادهها در حال انجام است. همچنین این گروهها در کنار فعالیتهای حمایتی همگام با جامعه محلی انزجار خود را از اقدامات غیرانسانی متجاوزان ابراز داشتهاند.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، حسینی در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی به امور معیشتی و روزانه افراد آسیبپذیر بهویژه سالمندانی که به تنهایی در محلات زندگی میکنند در دستور کار جدی همیاران قرار دارد. علاوه بر این ارائه خدمات اولیه مشاوره و ارجاع موارد حاد به مراکز تخصصیتر، زنجیره حمایتهای روانی-اجتماعی ما را در این ایام تکمیل کرده است.