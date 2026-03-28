یک دانشجوی دانشگاه صنعتی قم به شهادت رسید
وزارت علوم اعلام کرد: حسین مهدی، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی قم درپی حمله دشمنان متجاوز آمریکایی - صهیونی به منطقه مسکونی پردیسان قم، بههمراه ۹ تن دیگر از اعضای خانواده خود به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام وزارت علوم، با نهایت تاسف و تاثر اعلام میداریم که حسین مهدی، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی قم درپی حمله دشمنان متجاوز آمریکایی - صهیونی به منطقه مسکونی پردیسان قم بههمراه ۹ تن دیگر از اعضای خانواده خود به شهادت رسید.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضایع درگذشت این دانشجو را به جامعه علمی کشور تسلیت عرض مینماید.