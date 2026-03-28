یک دانشجوی دانشگاه صنعتی قم به شهادت رسید

وزارت علوم اعلام کرد: حسین مهدی، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی قم درپی حمله دشمنان متجاوز آمریکایی - صهیونی به منطقه مسکونی پردیسان قم، به‌همراه ۹ تن دیگر از اعضای خانواده خود به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام وزارت علوم، با نهایت تاسف و تاثر اعلام می‌داریم که حسین مهدی، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی قم درپی حمله دشمنان متجاوز آمریکایی - صهیونی به منطقه مسکونی پردیسان قم به‌همراه ۹ تن دیگر از اعضای خانواده خود به شهادت رسید. 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضایع درگذشت این دانشجو را به جامعه علمی کشور تسلیت عرض می‌نماید.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
