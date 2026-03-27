فرهنگسرای ولا یک مجموعه فرهنگی است نه منطقه نظامی

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در بازدید از مناطق آسیب‌دیده شهر ری با اشاره به حمله صورت‌گرفته به محدوده فرهنگسرای ولا گفت: اینجا منطقه نظامی نیست، بلکه یک مجموعه فرهنگی است که تابلوی مشخصی هم دارد. فرهنگسرای ولا یکی از قدیمی‌ترین اماکن فرهنگی و هنری شهرستان ری و منطقه ۲۰ به شمار می‌آید.

وی افزود: همه مردم عزیز این منطقه این مکان را می‌شناسند. بسیاری از بزرگترهایی که امروز در این شهرستان سکونت دارند، دوران کودکی خود را در اینجا گذرانده‌اند و در دوره‌های آموزشی، هنری و ورزشی این فرهنگسرا شرکت کرده‌اند. کلاس‌های مختلف فرهنگی در این مجموعه برگزار می‌شده و بسیاری از کودکان و نوجوانان این منطقه یا محله از این فرهنگسرا خاطره دارند.

محمدخانی ادامه داد: در این حادثه با اصابت سه پرتابه و ویرانی گسترده‌ای که ایجاد شد، چهار نفر به شهادت رسیدند و ۱۲ شهروند نیز دچار آسیب شدند که این آسیب‌ها از جراحات جزئی تا آسیب‌های جدی را شامل می‌شود. در میان شهدای این حادثه حتی یک راننده تاکسی نیز حضور داشت.

سخنگوی شهرداری تهران همچنین گفت: بر اثر موج انفجار ناشی از اصابت این پرتابه‌ها، حدود ۳۶۵ واحد مسکونی در اطراف فرهنگسرا دچار آسیب شده‌اند. عمده این خسارت‌ها، خوشبختانه جزئی و در حد شکستگی شیشه‌ها، پنجره‌ها و درب‌ها بوده است، هرچند در برخی موارد نیز آسیب‌ها جدی‌تر است و وسایل منازل و خودروها آسیب دیده‌اند.

وی افزود: از همان دقایق نخست، همکاران ما در شهرداری ناحیه و شهرداری منطقه در محل حاضر شدند و اقدامات لازم را آغاز کردند. تمامی واحدهای آسیب‌دیده ارزیابی شده و اطلاعات ساکنان ثبت شده است. در کنار نیروهای شهرداری، گروه‌های جهادی نیز در محل حضور دارند و روند نصب شیشه‌ها و پنجره‌های آسیب‌دیده به سرعت آغاز شده است.

محمدخانی خاطرنشان کرد: طبیعی است که تکمیل این اقدامات به دو تا سه روز زمان نیاز دارد. در این فاصله تلاش شده با نصب کاور برای پنجره‌ها، امکان سکونت در منازل فراهم باشد تا شهروندان با مشکل مواجه نشوند. این خدمات هم‌اکنون به همه ۳۶۵ خانواده آسیب‌دیده ارائه می‌شود.

