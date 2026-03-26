دستور وزیر کشور به استانداران:

مولفه‌های سرمایه اجتماعی استان را پایش و صیانت کنید

وزیر کشور، استانداران را موظف کرد تا بر اساس شاخص‌های علمی، مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و عملکرد دستگاه‌های موثر بر آن را به‌طور مستقیم پایش و نقاط ضعف را شناسایی و رفع کنند.

به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: مردم به عنوان ولی‌نعمتان باید در کانون اصلی توجه و برنامه‌ها باشند و کسب رضایت و جلب اعتماد آنان اصلی‌ترین عامل سرمایه اجتماعی است.

وزیر کشور تصریح کرد: استانداران حسب ماموریت خود موظفند در هماهنگی با سازمان امور اجتماعی کشور با تعیین شاخص‌ها و معیارهای علمی، عملکرد دستگاه‌های مختلف مؤثر در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی را به‌طور مستمر پایش کنند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاه‌های اجرایی استانی، راهکارهای مناسب را برای بهبود عملکرد پیش‌بینی کنند.

وی تاکید کرد: شاخص‌های مورد نظر با همفکری و همکاری متخصصان این حوزه و در تعامل با استان ها تنظیم خواهد شد و مبنای سنجش و بهبود عملکرد قرار خواهد گرفت.

مومنی استانداران را موظف کرد با توجه به تغییرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در طول سال، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را بر اساس بازخوردهای به‌دست‌آمده به‌روزرسانی کنند.

