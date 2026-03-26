به گزارش ایلنا، محسن رفیع‌زاده طبائی زواره با بیان اینکه اهمیت چشم‌ها و بینایی در رانندگی مسجل است، اظهارکرد: افرادی که به اختلال رفرکتیو، نزدیک‌بینی، دوربینی و آستیگاماتیسم مبتلا هستند هنگام رانندگی به طور حتم عینک به چشم داشته‌ باشند.

وی گفت: حداقل میزان دیدی که به وسیله عینک نیاز داریم، ۱۶‌بیستم است. اگر دید هر چشم ۰.۸ باشد، کفایت می‌کند.

ابن چشم‌پزشک با بیان اینکه «گلوکوم» سبب افت میدان بینایی می‌شود، توضیح داد: این احتمال وجود دارد که «دید مستقیم» افراد مبتلا «گلوکوم» خوب باشد که به آن «لوله تفنگی» می‌گویند. منظور از دید لوله‌تفنگی این است، مبتلایان از مرکز خوب می‌بینند اما پریفر و محیط را خوب نمی‌بینند. اختلال فیلدبینایی به دلیل اختلالات بیماری آب سیاه یا گلوکوم و آسیب‌های وارده به اعصاب بینایی ایجاد می‌شود.

این عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران درباره رانندگی‌کردن افراد مبتلا به گلوکوم گفت: رانندگی‌کردن برای این افراد بسیار خطرناک است. هنگامی که آنها به روبرو نگاه می‌کنند، خوب می‌بینند اما اتفاقات پیرامون را متوجه نمی‌شوند. افرادی که سابقه ابتلا به آب سیاه را دارند، می‌بایست هر شش ماه یک بار نسبت به انجام فیلد بینایی اقدام کنند. اگر اختلال فیلد بینایی، بیش از حد باشد، پزشکان اجازه رانندگی به این افراد نمی‌دهند چراکه رانندگی در چنین شرایطی بسیار خطرناک است.

این چشم پزشک با بیان اینکه «رتینوپاتی دیابتی» شایع‌ترین اختلال شبکیه است، گفت: دیابت، یک بیماری شایع است و افرادی که به این بیماری مبتلا هستند، دچار تغییرات و خون‌ریزی‌هایی در ناحیه شبکیه چشم می‌شوند. بر این اساس، هر ۴ تا ۶ ماه یک بار می‌بایست چشم‌های خود را معاینه کنند چراکه بیماری می‌تواند مرکز بینایی و فیلد بینایی را درگیر کند.

رفیع‌زاده که با تلویزیون اینترنتی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران صحبت می‌کرد درباره بیماری «دژنراسیون ماکولا» AMD شبکیه گفت: این بیماری، تغییرات جنرالاسیون شبکیه چشم ناشی از افزایش سن است. این بیماری سبب افت دید مرکزی می‌شود و گاهی‌اوقات به دلیل خون‌ریزی‌ها به صورت حادتر اتفاق می‌افتد. پزشکان به مبتلایان AMD توصیه می‌کنند که رانندگی نکنند. مبتلایان به این بیماری می‌بایست تحت نظر پزشک باشند تا سلامت شبکیه آنان هر چند ماه یکبار بررسی شود. اگر سلامت شبکیه این افراد تایید شود، می‌توانند رانندگی کنند.

