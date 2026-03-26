امکان انتخاب واحد دانشجویان در فروردین ماه

به گزارش ایلنا، به منظور حمایت از دانشجویان تربیت مدرس در شرایط کنونی و تسهیل در امور آموزشی، امکان انتخاب واحد درسی نیمسال جاری (ویژه دانشجویان دارای منع ثبت نام در سامانه گلستان) در بازه زمانی ۱۵ فروردین تا ۳۱ فروردین ما ۱۴۰۵ فراهم شده است.

دانشجویان، بر اساس نوع منع ایجاد شده از قبیل مدرک زبان(دانشجویان ورودی نیم‌سال دوم ۱۴۰۳ و بعد از آن)، بدهی مالی، نقص مدرک و... ضروری است، ابتدا با آموزش دانشکده ذی‌ربط برای انجام اقدامات اولیه به منظور رفع موقت منع تعریف شده در سیستم ارتباط بگیرند و پس ازمرتفع شدن مشکل مربوط، نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.

همچنین با توجه به شرایط فعلی، تسهیلات لازم برای تمدید مهلت ارائه مدرک زبان، تمدید زمان تحویل کسری مدارک پرونده ثبت نامی و تعویق تسویه بدهی مالی پیش بینی شده است.

این انتخاب واحد، مشروط به انجام تعهد دانشجو تا تاریخ مقرر خواهد بود که از سوی دانشکده اعلام خواهد شد و حقی برای شرکت در آزمون نهایی دروس و آزمون جامع و تصویب پروپوزال ایجاد نمی‌کند و در صورت عدم رفع منع در تاریخ اعلامی از سوی دانشکده لغو خواهد شد.

