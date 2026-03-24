اهدای ۴۵ هزار سری جهیزیه به نوعروسان در سال ۱۴۰۴
معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) به تشریح اقدامات گسترده این معاونت در جهت حمایتهای روانی و فرهنگی از مددجویان در مواجهه با شرایط بحرانی اخیر پرداخت.
به گزارش ایلنا، ️رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدّظلّهالعالی) فرمودند:«از کمک و یاری به یکدیگر فروگذار نکنید.» در راستای لبیک به این منویات حکیمانه و با درک عمیق از شرایط حساس کنونی، سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از جوانان اظهار کرد: کمیته امداد با تمام توان و ظرفیتهای خود، آماده خدمترسانی و گرهگشایی از مشکلات مددجویان است. ما بر این باوریم که ترویج سنت حسنه ازدواج، یکی از اصلیترین سنگرهای حفظ پایداری و نشاط جامعه در برابر فشارهای دشمنان است.
️بختیاری در ادامه به آمار خدمات ارائه شده در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در راستای تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از خانوادههای نیازمند، در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۴۵ هزار سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت این نهاد اهدا شد. از این تعداد، ۸ هزار سری جهیزیه با مشارکت خیرین، مردم نیکوکار و در قالب تفاهمنامه همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأمین و به زوجهای جوان تقدیم گردیده است.
وی با تبیین رویکرد جدید این نهاد در هوشمندسازی خدمات تصریح کرد: شیوه تأمین جهیزیه برای نوعروسان کاملاً متنوعسازی شده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از جهیزیهها به صورت پلتفرمی تأمین میشود؛ به گونهای که نوعروسان میتوانند بدون واسطه و از طریق سکوهای خرید اینترنتی، کالای ایرانی مورد نظر و پسند خود را انتخاب و خریداری کنند.
سید مرتضی بختیاری خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۷ هزار و ۱۳۰ نفر از نوعروسان تحت حمایت، فرآیند خرید جهیزیه خود را از طریق این سکوهای اینترنتی انجام دادند که گامی بلند در جهت حفظ کرامت و عزتنفس ولینعمتان محسوب میشود.
رئیس کمیته امداد در لبیک به پیام نوروزی و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) درباره برنامههای پیشرو در سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۵، امکان انتخاب و دریافت جهیزیه از طریق سکوهای اینترنتی برای ۶ هزار نوعروس دیگر فراهم شده که این فرآیند هماکنون در حال اجرا است تا زوجهای جوان با سلیقه خود، اقلام اساسی زندگی مشترک را تأمین کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد، بختیاری در پایان با تأکید بر اولویت حمایت از تولید ملی یادآور شد: این طرح شامل تأمین اقلام اساسی مورد نیاز با کالاهای صد در صد داخلی برای آغاز زندگی مشترک است و با قوت و انسجام بیشتری ادامه خواهد یافت تا هیچ زوج جوانی به دلیل مشکلات مالی از آغاز زندگی مشترک باز نماند.