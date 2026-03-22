هشدار سازمان هواشناسی نسبت به افزایش سرعت وزش باد در دریای عمان و خلیج فارس
سازمان هواشناسی کشور از افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریای عمان و خلیج فارس طی روزهای آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار هواشناسی دریایی-سطح نارنجی از افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا خبر داد و گفت: در روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه (۴، ۵ و ۶ فروردینماه) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان و بوشهر، در خلیج فارس، هرمزگان، در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان، افزایش بیشینه سرعت وزش باد در روز سهشنبه در محدوده ۲۶-۳۰ نات و در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در محدوده ۳۰-۳۸ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا در روز سه شنبه تا ۱/۸ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱/۸ متر در مناطق دور از ساحل و در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه تا ۲/۵ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۲/۵ متر در مناطق دور از ساحل پیشبینی میشود.
بر این اساس، احتمال غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفسهای پرورش ماهی، اختلال در ترددهای دریایی قایقهای صیادی، شناورهای سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیتهای فراساحلی و سکوهای نفتی وجود دارد.
در همین راستا سازمان هواشناسی کشور نسبت به منع فعالیتهای تفریحی و شیلاتی، اجتناب از تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیتهای ساحلی و فراساحلی و فعالیتهای سکوهای نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی توصیه کرده است.
هشدار نارنجی پیشبینی میکند که پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال دارد و خسارتهای احتمالی را سبب میشود. هشدار نارنجی رنگ جهت آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.