خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار سازمان هواشناسی نسبت به افزایش سرعت وزش باد در دریای عمان و خلیج فارس

کد خبر : 1764462
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی کشور از افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریای عمان و خلیج فارس طی روزهای آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار هواشناسی دریایی-سطح نارنجی از افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا خبر داد و گفت: در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه (۴، ۵ و ۶ فروردین‌ماه) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و بوشهر، در خلیج فارس، هرمزگان، در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان، افزایش بیشینه سرعت وزش باد در روز سه‌شنبه در محدوده ۲۶-۳۰ نات و در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در محدوده ۳۰-۳۸ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا در روز سه شنبه تا ۱/۸ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱/۸ متر در مناطق دور از ساحل و در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه تا ۲/۵ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۲/۵ متر در مناطق دور از ساحل پیش‌بینی می‌شود. 

بر این اساس، احتمال غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در ترددهای دریایی قایق‌های صیادی، شناورهای سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و سکوهای نفتی وجود دارد. 

در همین راستا سازمان هواشناسی کشور نسبت به منع فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، اجتناب از تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت‌های سکوهای نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی توصیه کرده است. 

هشدار نارنجی پیش‌بینی می‌کند که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال دارد و خسارت‌های احتمالی را سبب می‌شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار