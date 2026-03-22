رئیس سازمان بهزیستی کشور:
اورژانس اجتماعی؛ ۲۷ هزار تماس مردمی و انجام ۵۵۰۰ عملیات میدانی
رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اهمیت تابآوری روانی جامعه در ایام جنگ گفت: بیش از ۱۱۴ هزار جلسه مشاوره و خدمات حرفهای به مردم ارائه شده که در این میان، خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی با ثبت ۲۷ هزار تماس منجر به ۵۵۰۰ عملیات میدانی توسط تیمهای سیار شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی، سید جواد حسینی با تشریح اقدامات گسترده این سازمان در مواجهه با شرایط بحرانی ناشی از جنگ و اعلام آمادگی کامل تیمهای عملیاتی ، افزود: تاکنون ۴۹۸ جلسه ستاد بحران و ۲۵ جلسه شورای مشارکتها با هدف هماهنگی بیندستگاهی و جذب کمکهای مردمی برگزار شده است، حاصل این وفاق ملی، جذب ۱۰۰ میلیارد تومان کمکهای نقدی و غیرنقدی از سوی خیرین بوده است که در قالب ۱۲۴ هزار بسته معیشتی، ۵۵ هزار ثوب البسه و ۹ هزار مورد کمکهزینه درمانی میان نیازمندان توزیع شده است.
وی در خصوص صیانت از مددجویان در مناطق پرخطر اظهار کرد: با اولویت حفظ جان انسانها، ۲۴ هزار مددجو به مناطق امن منتقل شده و ۲۲ هزار نفر نیز با رویکرد خانوادهمحور به آغوش خانوادههای خود سپرده شدهاند.
وی افزود: همچنین ۶۳۰ منزل مسکونی متعلق به معلولان (۴۲۹ واحد روستایی و ۱۷۴ واحد شهری) در اثر حملات آسیب دیده که سازمان با تمام توان در بازسازی آنها اهتمام خواهد ورزید.