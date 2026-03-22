اورژانس اجتماعی؛ ۲۷ هزار تماس مردمی و انجام ۵۵۰۰ عملیات میدانی

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی، سید جواد حسینی با تشریح اقدامات گسترده این سازمان در مواجهه با شرایط بحرانی ناشی از جنگ و اعلام آمادگی کامل تیم‌های عملیاتی ، افزود: تاکنون ۴۹۸ جلسه ستاد بحران و ۲۵ جلسه شورای مشارکت‌ها با هدف هماهنگی بین‌دستگاهی و جذب کمک‌های مردمی برگزار شده است، حاصل این وفاق ملی، جذب ۱۰۰ میلیارد تومان کمک‌های نقدی و غیرنقدی از سوی خیرین بوده است که در قالب ۱۲۴ هزار بسته معیشتی، ۵۵ هزار ثوب البسه و ۹ هزار مورد کمک‌هزینه درمانی میان نیازمندان توزیع شده است.

وی در خصوص صیانت از مددجویان در مناطق پرخطر اظهار کرد: با اولویت حفظ جان انسان‌ها، ۲۴ هزار مددجو به مناطق امن منتقل شده و ۲۲ هزار نفر نیز با رویکرد خانواده‌محور به آغوش خانواده‌های خود سپرده شده‌اند.

وی افزود: همچنین ۶۳۰ منزل مسکونی متعلق به معلولان (۴۲۹ واحد روستایی و ۱۷۴ واحد شهری) در اثر حملات آسیب دیده که سازمان با تمام توان در بازسازی آن‌ها اهتمام خواهد ورزید.

