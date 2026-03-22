عرضه رایگان ۵۰ عنوان کتاب کانون در سکوی اینترنتی فراکتاب
عرضه رایگان ۵۰ عنوان کتاب الکترونیکی و کتاب صوتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سکوی اینترنتی فرا کتاب در سال نو ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، ۴۸ عنوان کتاب الکترونیکی و دو عنوان کتاب صوتی کانون به علت شرایط ویژه کشور و حفظ آرامش و سرگرمی کودکان و نوجوانان، با کد imamshahid بهصورت رایگان در دسترس قرار دارد.
روز حمله گرگ و خورشیدی در صحرای ترکمن هر دو نوشته یوسف قوجق، دمنوش مهربان سروده سعیده موسویزاده از مجموعه «همیشه بهار»، آسمان به فکر صلح نوشته غلامرضا بکتاش، بزرگترین دختر عالم، دختر آسمانی و اندوه برادر هر سه نوشته سیدمهدی شجاعی، جزیره هزار داستان نوشتهی ادوارد پکارد و ترجمه شهیندخت بهزادی، خدای دست و دلباز سروده زهرا داوری، شب بهخیر ترنا اثر جمالالدین اکرمی، مرد جوان و خیاط حیلهگر به نویسندگی شراره وظیفهشناس، تو باز میخندی (زبان انگلیسی) سروده طیبه شامانی، مهربان، مثل مسیح نوشته محمود جوانبخت، تانک آرزوها اثر احمد عربلو از مجموعه طنز نوجوان، بستور نوشته مهرداد بهار، سربازی بزرگ یا سرداری کوچک اثر سعید روحافزا از مجموعه «نگران پروانهها» و آن، مان گاوهای ابری نباران! و عمو زنجیرباف و دزد پشت کوه قاف هر دو نوشته طاهره ایبد و از مجموعه «متلوارهها» عنوان برخی از کتابهای کانون است که در فراکتاب رایگان در سال نو عرضه شده است.
همچنین، ماهی رنگینکمان و نهنگ پیر، نوشته مارکوس فیستر و ترجمه سیدمهدی شجاعی، کاروان دانایی از مجموعه «نیاکان ما» اثر مهدی میرکیایی، دوتوک عروسک کودک بلوچی به نویسندگی زهره پریرخ، درخت آرزوها به نویسندگی کاترین اپلگیت و ترجمه بهار علیزادهصبور، مرغابی کارلینه از تیلده میشلز و ترجمه مهدی شهشهانی، خداحافظ راکون پیر و قصه مارمولک سبز کوچولو هر دو اثر کلر ژوبرت، آرش کمانگیر به نویسندگی محمد گودرزیدهریزی و امیرحسین زنجانبر از مجموعه «یک پاورقی»، غازی که نمیخواست غاز باشد، به قلم پیتر هوراچک و ترجمه نورا حقپرست، خشم قلمبه به نویسندگی میری دلانسه و ترجمه سیدمحمدمهدی شجاعی، دعاهای زمینی پدربزرگ به قلم داگلاس وود و ترجمه حسین ابراهیمی، موش بازیگوش نوشته سرور پوریا و خوابم یا بیدار؟ نوشته سمانه صلواتی و تولد فیلوفیله به نویسندگی سمانه قاسمی هر دو از مجموعه کتابهای قصههای مرغک از دیگر کتابهایی است که بهصورت رایگان در سال نو در دسترس قرار دارد.
بیا یاد بگیریم که نترسیم، نوشته توواناوارا و ترجمه عنایت الله شهیدی، داستان فرود اثر اسدالله شعبانی، بازی اهریمن به نویسندگی سوسن طاقدیس، رستم و اسفندیار نوشته مرجان فولادوند و رستم و اکوان دیو اثر افسانه شعباننژاد هر چهار عنوان از مجموعه «نامه نامور»، با فرفرهها به شادی باد بگرد سروده بابک نیکطلب، فندقی و کار بزرگ به نویسندگی محمدرضا یوسفی، بر بالین امپراتور نوشته محمدعلی دهقانی، فرانک سروده سودابه امینی، کاش یک برادر داشتم اثر برنهارد لینز و ترجمه علی خاکبازان، تیستو سبزانگشتی به نویسندگی موریس دروئون و ترجمه لیلی گلستان، آقای باکلاه و آقای بی کلاه نوشته شل سیلوراستاین و ترجمه رضی هیرمندی، آوازی برای وطن اثر محمد گودرزیدهریزی و شب و شیطان و شمشیر نوشته سوسن طاقدیس، که مپرس به نویسندگی جعفر ابراهیمی (شاهد) و نگاهی به سرخی آتش نوشته زهرا زواریان، هر سه از مجموعه «اختران» از جمله کتابهایی بهشمار میرود که ارائه شده است.
همچنین، دو کتاب صوتی و خاطرهانگیز کودک، سرباز و دریا نوشته ژرژ فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان و گل اومد بهار اومد، نوشته منوچهر نیستانی، با کد imamshahid بهصورت رایگان در فرا کتاب، در سال نو عرضه شده است.
پیشتر نیز کتابهای الکترونیکی و کتاب صوتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سکوی اینترنتی فیدیبو و طاقچه بهطور رایگان در سال نو عرضه شده است.