کمک ۵ میلیاردی تهرانیها به بیماران خاص و صعب العلاج
مدیرکل کمیته امداد استان تهران از واریز بالغ بر ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان وجوهات زکات فطره به حساب مددجویان دارای بیماری صعبالعلاج و خاص خبر داد.
به گزارش ایلنا، حمید طاهری جبلی ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت خیرین و مردم نیکاندیش استان اظهار کرد: تخصیص این مبالغ گامی مؤثر در حمایت از مددجویانی است که بیشترین نیاز را به مراقبتهای درمانی ویژه دارند. هدف ما از این اقدام، فراهم نمودن شرایطی بهتر برای درمان و کاهش دغدغههای این عزیزان است تا بتوانند با آرامش و تمرکز بر بهبودی خود، زندگی با کیفیتتری را تجربه کنند.
وی افزود: مردم نیکاندیش با همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی خود، نقش مؤثری در جمعآوری این وجوه ایفا کردهاند که شایسته تقدیر فراوان است. مرحله نخست واریز زکات فطره با موفقیت به انجام رسیده و مراحل بعدی نیز در چارچوب برنامههای مشخص و منظم پیگیری میشود تا تمامی مددجویان تحت پوشش، از این حمایت بهرهمند شوند.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران همچنین اعلام کرد: پایگاههای جمعآوری زکات فطره فردا نیز در میادین و مراکز اصلی استان تهران فعال خواهند بود تا زمینه مشارکت هرچه گستردهتر مردم فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به سامانهها و روشهای پرداخت الکترونیکی گفت: برای تسهیل مشارکت هموطنان عزیز، درگاههای متنوعی طراحی شده است که علاقهمندان میتوانند از طریق کد دستوری، سامانه تلفنی و شماره کارتهای اختصاصی به شرح ذیل نسبت به پرداخت وجوهات زکات فطره اقدام نمایند:
- کد دستوری: #۵*۰۲۱*۸۸۷۷*
- سامانه تلفنی: ۰۲۱-۷۳۵۵ و درج عدد ۱۵
- شماره کارتهای اختصاصی:
- فطریه عام: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۹۴۶۰
- زکات فطریه سادات: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۷۳۷
- کفاره غیرعمد: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۶۰۰۱
- کفاره عمد: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۴۲۷۸