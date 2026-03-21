به گزارش ایلنا، حمید طاهری جبلی ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت خیرین و مردم نیک‌اندیش استان اظهار کرد: تخصیص این مبالغ گامی مؤثر در حمایت از مددجویانی است که بیشترین نیاز را به مراقبت‌های درمانی ویژه دارند. هدف ما از این اقدام، فراهم نمودن شرایطی بهتر برای درمان و کاهش دغدغه‌های این عزیزان است تا بتوانند با آرامش و تمرکز بر بهبودی خود، زندگی با کیفیت‌تری را تجربه کنند.

وی افزود: مردم نیک‌اندیش با همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی خود، نقش مؤثری در جمع‌آوری این وجوه ایفا کرده‌اند که شایسته تقدیر فراوان است. مرحله نخست واریز زکات فطره با موفقیت به انجام رسیده و مراحل بعدی نیز در چارچوب برنامه‌های مشخص و منظم پیگیری می‌شود تا تمامی مددجویان تحت پوشش، از این حمایت بهره‌مند شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران همچنین اعلام کرد: پایگاه‌های جمع‌آوری زکات فطره فردا نیز در میادین و مراکز اصلی استان تهران فعال خواهند بود تا زمینه مشارکت هرچه گسترده‌تر مردم فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به سامانه‌ها و روش‌های پرداخت الکترونیکی گفت: برای تسهیل مشارکت هموطنان عزیز، درگاه‌های متنوعی طراحی شده است که علاقه‌مندان می‌توانند از طریق کد دستوری، سامانه تلفنی و شماره کارت‌های اختصاصی به شرح ذیل نسبت به پرداخت وجوهات زکات فطره اقدام نمایند:

- کد دستوری: #۵*۰۲۱*۸۸۷۷*

- سامانه تلفنی: ۰۲۱-۷۳۵۵ و درج عدد ۱۵

- شماره کارت‌های اختصاصی:

- فطریه عام: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۹۴۶۰

- زکات فطریه سادات: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۷۳۷

- کفاره غیرعمد: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۶۰۰۱

- کفاره عمد: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۴۲۷۸

انتهای پیام/