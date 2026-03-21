برقراری ۱۰۰ هزار تماس با سامانه مشاوره ۴۰۳۰ از ابتدای جنگ

۱۰۰ هزار تماس از ۹ تا ۲۹ اسفند با سامانه مشاوره ۴۰۳۰ برقرار و ثبت شده است.

به گزارش ایلنا،  کولیوند در تشریح عملکرد سامانه ۴۰۳۰ از ۹ اسفند تا ۲۹ اسفندماه گفت: در این بازه زمانی ۲۰ روزه، تیم مشاوران به ۹۸ هزار و ۳۵۴ تماس پاسخ داده‌اند. تیم‌های حرفه‌ای در این سامانه با پاسخ‌های علمی و مسئولانه مخاطبان را در شرایط اضطراری به سوی آرامش رهنمون می‌شوند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر درباره آمار دقیق خدمات‌ سامانه ۴۰۳۰ در این دوره ۲۰ روزه، افزود: در مجموع، ۴۵۵ هزار و ۲۲۰ دقیقه، معادل ۷ هزار و ۵۸۷ ساعت مشاوره تخصصی به هموطنان ارائه شده است.

 کولیوند با بیان اینکه یک‌هزار و ۶۴۷ مشاورر در این بازه به مددجویان خدمات‌رسانی کردند، این سامانه را بیش از یک خط ارتباطی و نمونه‌ای از همدلی ملی دانست که در شرایط بحران به کاهش اضطراب، افزایش آگاهی، تقویت امید در جامعه و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی کمک می‌کند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، به گفته رئیس جمعیت هلال‌احمر، خدمات سامانه ۴۰۳۰ شامل طیف وسیعی از مشاوره‌های پزشکی و سلامت، حمایت‌های روان‌شناختی، آموزش‌های پیشگیرانه و راهنمایی برای دسترسی به خدمات درمانی است که در راستای مدیریت بحران‌های سلامت و افزایش تاب‌آوری جامعه طراحی و اجرا شده است. آنچه سامانه ۴۰۳۰ را به یک الگوی موفق تبدیل کرده، همراهی مردم، تلاش داوطلبان، حمایت خیرین و مشارکت نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است. این ترکیب از ظرفیت‌ها در کنار هم توانسته‌اند امید و آرامش را به جامعه هدیه دهند.

اخبار مرتبط
