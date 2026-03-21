نحوه فعالیت مترو در نوروز

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به ساعت فعالیت مترو در ایام نوروز گفت: حرکت قطارهای مترو در روزهای تعطیل رسمی نوروز - اول تا ۴ فروردین و ۱۲ و ۱۳ فروردین- از ساعت ۶ تا ۲۳ وخط کرج تا ساعت ۲۲ خواهد بود.

وی با اعلام اینکه سرفاصله حرکت قطارها، هر ۱۵ دقیقه و در خط کرج هر ۳۰ دقیقه است، یادآور شد: سرویس‌دهی مترو در روزهای غیرتعطیل نوروز از ساعت ۵:۳۰ تا ۲۳ خواهد بود؛ همچنین سرفاصله حرکت قطارها هر ۱۰ دقیقه و در خط کرج هر ۲۰ دقیقه است.

براساس گزارش سایت شهر، سخنگوی شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: برنامه حرکت قطارها در خط هشتگرد بدون تغییر خواهد بود.

انتهای پیام/