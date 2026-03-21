خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نحوه فعالیت مترو در نوروز

کد خبر : 1764128
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی شهرداری تهران برنامه‌ سرویس‌دهی مترو در نوروز ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به ساعت فعالیت مترو در ایام نوروز گفت: حرکت قطارهای مترو در روزهای تعطیل رسمی نوروز - اول تا ۴ فروردین و ۱۲ و ۱۳ فروردین- از ساعت ۶ تا ۲۳ وخط کرج تا ساعت ۲۲ خواهد بود.

وی با اعلام اینکه سرفاصله حرکت قطارها، هر ۱۵ دقیقه و در خط کرج هر ۳۰ دقیقه است، یادآور شد: سرویس‌دهی مترو در روزهای غیرتعطیل نوروز از ساعت ۵:۳۰ تا ۲۳ خواهد بود؛ همچنین سرفاصله حرکت قطارها هر ۱۰ دقیقه و در خط کرج هر ۲۰ دقیقه است.

براساس گزارش سایت شهر، سخنگوی شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: برنامه حرکت قطارها در خط هشتگرد بدون تغییر خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل