خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
پیام نوروزی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت فرارسیدن بهار ۱۴۰۵

کد خبر : 1764079
لینک کوتاه کپی شد.

پیام نوروزی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت فرارسیدن بهار ۱۴۰۵ منتشر شد.

به گزارش ایلنا، در پیام علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش آمده است؛

«حَوِّلْ حَالَنَا وَحَالَ أَهْلِ بَیْتِنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَهْلِ بِلَادِنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ»

بهار ۱۴۰۵ در حالی فرا می‌رسد که ملت سرافراز ایران، پس از سالی دشوار و پرحادثه، بار دیگر با ایمان و استقامت، مسیر عزت و سربلندی خویش را می‌پیماید.  

نوروز امسال رنگ دیگری به خود گرفته است، رنگی آمیخته از اندوه و افتخار؛ اندوهِ فراق رهبرشهید، عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای(رضوان‌الله‌علیه) و جمعی از فرماندهان و هم میهنان عزیزمان و افتخارِ استمرار راه روشن و پر افتخار او در پرتو هدایت و راهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی) که مشعل هدایت، سعادت و پیروزی ایران عزیز را محکم و استوار در دست گرفته‌اند.  

رنگ سرخ شکوفه‌های بهار امسال، برآمده از رنگ خون سرخ دانش‌آموزان معصوم و بی‌دفاع مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب و فرهنگیان مؤمن و وظیفه‌شناس که سند ماندگاری است از مظلومیت، معصومیت و در عین حال عزّت و عظمت ملت ایران سرافراز.

جنایات وحشیانه رژیم صهیونی و استکبار جهانی در جنگ رمضان، یک بار دیگر ماهیّت پلید و ضدّ انسانی دشمنان ایران و بشریّت را برای جهانیان نمایان ساخت تا جوامع بشری بدانند که آنچه جاودانه خواهد ماند، ایمان، شجاعت و عزّت ملتی است که در هیچ برهه‌ای از تاریخ پر فراز و نشیب این مرز و بوم در مقابل استکبار جهانی، سر تعظیم فرود نیاورده  است؛ ایمانی که ملهم از خون پاک شهیدان و عزت و اقتداری که تحت زعامت داهیانه امامین انقلاب به دست آمده است.

شما فرهنگیان فرهیخته، دانشجومعلمان و دانش‌آموزان عزیز که مصداق صبر، بصیرت و تعهدید؛ در این دوران حساس تاریخی، باید با تلاش‌های مضاعف و خستگی ناپذیر خود در عرصه علم و تربیت، از فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی پاسداری نموده و نقش بی‌بدیلی در آگاهی نسل های آینده کشور و تداوم مسیر پیشرفت و استقلال کشور ایفا نمایید.  

در آستانه سال نو خورشیدی که مزیّن به نام «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» شده است، مسئولیت همه ما در وزارت آموزش و پرورش، مسؤولیت و مأموریتی مضاعف است؛ ارتقای معرفت نسل آینده، بازسازی مدارس آسیب‌دیده، تحقق عدالت آموزشی، گسترش کیفیت یاددهی و یادگیری و صیانت از کرامت معلمان و دانش‌آموزان، باید در سایه وحدت و انسجام ملی در صدر اولویت‌ها قرار گیرد.  

امید که در سال ۱۴۰۵، سالی سرشار از صلح، آرامش و پیروزی ایران اسلامی بر جبهه ظلم و کفر بوده و شاهد رشد و شکوفایی روز افزون کشور و بالندگی نظام تعلیم و تربیت و کامیابی ملّت مؤمن، بصیر و مقتدر ایران اسلامی باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
